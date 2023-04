Voici la mise de fonds nécessaire pour acheter une maison dans différentes villes du Québec en 2023

Partager







Après la surchauffe immobilière du début de 2022 et la dégringolade de la fin de 2022, le premier trimestre de 2023 laisse croire que le marché va se stabiliser. Même si le nombre de ventes de propriété a chuté, le prix médian de ces dernières n’a pas nécessairement suivi. Voici donc à quoi s’attendre cette année.

• À lire aussi: En région, des locataires n’ont pas le choix d’accepter des hausses de loyers substantielles

• À lire aussi: Pas le choix d'augmenter les loyers: de jeunes propriétaires dans le rouge

Il est normal que le prix médian des propriétés ait baissé entre le premier trimestre 2022 et celui de 2023, parce que le printemps 2022 représentait le sommet de la surchauffe immobilière, avec sa surenchère démesurée et une activité frénétique sur le marché.

«Maintenant que les prix se mettent un peu à remonter, on s’en va vers une stabilisation du marché», conclut Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché pour l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Même dans un contexte où l’activité immobilière est toujours à un niveau assez bas, on ne constate plus de baisse de prix et le marché demeure plus avantageux pour les vendeurs. Pourquoi?



«Le déséquilibre entre l’offre et la demande ne peut pas se comparer à celui de 2022, mais le niveau d’inventaire du marché reste encore bas», explique Charles Brant. Le coût de construction élevé et la pénurie de main-d’œuvre font qu’il se construit encore peu de maisons unifamiliales au Québec.

• À lire aussi: Une Montréalaise reçoit 700 messages après une annonce pour céder son bail sur Marketplace



Si les maisons trop chères ou en mauvais état ont du mal à trouver preneur, celles considérées «clé-en-main» et vendues à un prix dans la moyenne du marché sont toujours en grande demande, selon l’analyste : «Pour les propriétés de ce type, on observe encore de la surenchère. Ça représente une propriété sur dix.»

Les propriétés au prix gonflé subiront probablement un correctif dans un avenir proche, mais cette baisse ne touchera pas les propriétés déjà abordables.

Photo d'archives

On constate cet effet entre les régions également. «Les villes où le prix médian est relativement plus bas, comme Québec ou Trois-Rivières sont les endroits où l’activité immobilière se maintient, contrairement à Montréal où ça se détériore, parce que les propriétés sont encore à un prix qui désintéresse de potentiels acheteurs», explique Charles Brant.

Néanmoins, les acheteurs qui attendaient la fin de la crise recommencent à revenir sur le marché, prévoyant que le taux d’intérêt ne montera pas de nouveau. C’est une bonne nouvelle qui laisse présager une période d’opportunité intéressante pour le 2e trimestre, souvent le plus occupé de la saison immobilière.

• À lire aussi: Voici la maison la moins chère au Québec en avril 2023

«C’est un contexte qui avantage les acheteurs expérimentés, qui ont une propriété à vendre pour gonfler leur mise de fonds», rappelle l’analyste.

Les copropriétés demeurent beaucoup plus accessibles que les maisons unifamiliales pour les premiers acheteurs.

Dans ce contexte, 24 heures a calculé les mises de fonds nécessaires – celle minimum de 5% et celle de 20% qui permet d’éviter de souscrire une assurance prêt hypothécaire à la Société canadienne d’hypothèques et logement (SCHL) – en fonction du prix médian pour une maison unifamiliale pour différentes villes et municipalités québécoises.

Portrait des différentes régions du Québec

Ensemble de la province

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 400 000$

Baisse de 4% par rapport à la même date l’année passée

Hausse de 3% par rapport au dernier trimestre de 2022

Mise de fonds de 5%: 20 000$

Mise de fonds de 20%: 80 000$

Régions métropolitaines

Montréal

Prix médian d’une propriété unifamiliale : 522 500$

Baisse de 5,86% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5% : 26 125$

Mise de fonds de 20%: 104 500$

Gatineau

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 428 000$

Baisse de 7% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 21 400$

Mise de fonds de 20%: 85 600$

Sherbrooke

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 350 000$

Hausse de 1% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 17 500$

Mise de fonds de 20%: 70 000$

Québec

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 339 000$

Hausse de 1% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 16 950$

Mise de fonds de 20%: 67 800$

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Drummondville

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 315 000$

Baisse de 3% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 15 750$

Mise de fonds de 20%: 63 000$

Trois-Rivières

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 280 000$

Hausse de 6% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 14 000$

Mise de fonds de 20%: 56 000$

Saguenay

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 255 000$

Hausse de 10% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 12 750$

Mise de fonds de 20%: 51 000$

Laurentides

Mont-Tremblant

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 575 000$

Hausse de 15% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 28 750$

Mise de fonds de 20%: 115 000$

Saint-Sauveur

Prix médian d’une propriété unifamiliale : 533 000$

Hausse de 4% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 26 650$

Mise de fonds de 20%: 106 600$

Sainte-Adèle

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 430 000$

Baisse de 11% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 21 500$

Mise de fonds de 20%: 86 000$

Photo courtoisie, Tourisme Laurentides

Lanaudière

Joliette

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 359 000$

Baisse 6% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 17 950$

Mis de fonds de 20%: 71 800$

Rawdon

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 256 000$

Baisse de 31% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5 %: 12 800$

Mise de fonds de 20 %: 51 200$

Abitibi-Témiscamingue

Val-d’Or

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 331 750$

Hausse de 10% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 16 587$

Mise de fonds de 20%: 66 350$

Rouyn-Noranda

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 283 750$

Baisse de 5% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 14 187$

Mise de fonds de 20%: 56 750$

Bas-Saint-Laurent

Rimouski

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 304 500$

Hausse de 18% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 15 225$

Mise de fonds de 20%: 60 900$

Rivière-du-Loup

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 235 000$

Baisse de 11% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 11 750$

Mise de fonds de 20%: 47 000$

Matane

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 175 000$

Hausse de 6% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 8 750$

Mise de fonds de 20%: 35 000$

Claude Fortin / AGENCE QMI

Côte-Nord

Sept-Îles

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 231 792$

Hausse de 8% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 11 590$

Mise de fonds de 20%: 46 358$

Baie-Comeau

Prix médian d’une propriété unifamiliale: 156 000$

Hausse de 7% par rapport à la même date l’année passée

Mise de fonds de 5%: 7 800$

Mise de fonds de 20%: 31 200$

À voir aussi: