Cette compagnie écoresponsable a ouvert une première boutique et c’est de toute beauté

Si vous déambulez sur le Plateau Mont-Royal dans les prochaines semaines, vous risquez fort bien de passer devant une boutique à la devanture qui retiendra votre attention.

Il s’agit des tout premiers locaux de l’entreprise québécoise de produits de beauté écoresponsables ATTITUDE.

Installée à l’intersection de Saint-Denis et Rachel, la boutique a été conceptualisée par l’architecte David Dworkind.

On constate dès le premier regard que la nature a joué un rôle important dans le design de l’espace. Jardinières abondantes, mousse, roches et branches y trônent et apportent une ambiance minimaliste et sereine fort agréable.

À l’intérieur, on y découvre un large îlot central de granit à la forme organique muni de lavabos qui permettent aux clients de tester les produits sur place.

Une station de remplissage est aussi mise à la disposition des visiteurs, permettant ainsi de recycler les bouteilles.

Les produits d’ATTITUDE sont végans, EWG Verified et conçus au Québec à 100%.

Une visite s’impose, d’autant plus que le Jour de la Terre est à nos portes!

4260, Saint-Denis