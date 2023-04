Grève au fédéral: voici comment le salaire et les conditions de travail des fonctionnaires se comparent aux vôtres

Partager







Prime pour travailler après 16 h, prime pour le bilinguisme et pour parler une langue autochtone, augmentation: les demandes salariales sont au cœur du conflit qui oppose le gouvernement canadien à quelques 110 000 de ses fonctionnaires en grève depuis mercredi. Voici comment certaines de leurs conditions de travail se comparent aux vôtres.

• À lire aussi: Emploi étudiant payant: une compagnie de bière cherche des aides-livreurs payés plus que 20$/h

Après plus de 2 ans de deux ans de négociation et un ultimatum lancé au gouvernement de Justin Trudeau en début de semaine, la majorité des 155 000 syndiqués de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ont déclenché une grève d’une durée illimitée mercredi. De ce nombre, 120 000 travaillent dans l’administration publique, tandis que 35 000 travaillent à l’Agence du Revenu du Canada (ARC).

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Selon statistique Canada, un peu plus de 60 000 Québécois étaient à l’emploi l’administration publique centrale du gouvernement canadien en 2022.

Augmentation demandée: jusqu’à 22,5% sur 3 ans

Ottawa offre actuellement une augmentation d’un peu plus de 9% sur trois ans (entre 2021 et 2023) à ses fonctionnaires, soit 3% par année. Les syndiqués jugent que c’est insuffisant, en raison de l’inflation. À titre de rappel, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,7% dans la province en 2022.

Les employés demandent plutôt une hausse d’un peu plus de 13% sur trois ans, soit 4,5% par années pour certaines catégories d’emploi. À l’ARC, les grévistes demandent des augmentations successives qui donnent plus de 22,5% sur 3 ans.

En 2021, quand la dernière convention collective est venue à échéance, les salaires variaient entre 41 600$ et 122 000$ à l’ARC. Après 3 ans, le salaire d’un employé de niveau intermédiaire est de 66 690$. Ces employés toucheraient donc une augmentation d’environ 15 000$ sur 3 ans si la demande l’ARC était acceptée.

L’Agence soutient cependant que ces salaires sont inférieurs à ceux de nombreux autres organismes fédéraux.

Hausse de salaire moyenne au Québec en 2022: 4%

Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, l’augmentation salariale moyenne au Québec était de 4% en 2022, tous secteurs confondus.

L’Ordre a également publié des prévisions pour l’année en cours. L’augmentation moyenne prévue en 2023 est de 4,4%. Elle n’est cependant que de 3,3% pour les emplois dans les secteurs des services publics et de l’administration publique.

Dans les secteurs du commerce de gros et de détails, qui regroupe Métro et Sobeys, respectivement premier et troisième plus grand employeur au Québec selon le classement 2022 réalisé par le magazine Les Affaires, l’augmentation prévue est de 4,5% en moyenne.

Elle atteint 4,7% dans le secteur des finances et des assurances, qui regroupe Desjardins et la Banque National du Canada, qui sont deuxième et cinquième employeur dans la province.

• À lire aussi: Emploi étudiant payant: une compagnie d’assurance engage et ça paye 23$/h

Primes pour travailler après 16 h

Les employés fédéraux demandent une prime de 2,50$/heure lorsqu’ils doivent travailler en dehors des heures normales de travail, qui sont de 8 h à 16 h.

À titre comparatif, les fonctionnaires du gouvernement québécois appelé à travailler entre 19 h et minuit ont droit à une prime de soir au montant de 0,75$/heure, sous certaines conditions, depuis le 1er avril 2022.

Prime pour parler une langue autochtone

La prime annuelle pour les employés bilingues (anglais et français) est actuellement de 800$ par année. Elle n’est toutefois pas accessible aux employés qui parlent le français ou l’anglais en plus d’une langue autochtone.

Les syndiqués demandent que cette prime, qui n’a pas été majorée depuis 1990, passe à 1500$. Ils veulent aussi qu’elle soit élargie aux employés qui parlent une langue autochtone dans le cadre de leurs fonctions.

24 heures n’a trouvé aucune prime relative au bilinguisme dans la convention collective des fonctionnaires québécois.

Droit de travailler de la maison

Après avoir travaillé de la maison pendant la pandémie, les fonctionnaires fédéraux ont été contraints de revenir au bureau deux à trois jours par semaine au début de 2023. Les grévistes réclament que le droit au télétravail soit inscrit dans la convention collective et que l’employeur fournisse le matériel nécessaire pour le faire.

Les employés de la fonction publique québécoise doivent aussi se présenter au bureau deux jours par semaine. Une réalité qu’ils ne semblent pas apprécier non plus, puisque 80% d’entre eux souhaiteraient pouvoir déterminer le nombre de jours qu’ils passent en télétravail. C’est ce que révèle une enquête menée en 2022 auprès de 3900 fonctionnaires par Andrée-Anne Deschênes, professeure en gestion des ressources humaines au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski.