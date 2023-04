Hailey Bieber aborde finalement la chicane publique avec Selena Gomez

Partager







Hailey Bieber a partagé une réflexion poignante sur ses états d'âmes depuis le début de 2023 et a lancé un message à ses fans.

Sur Instagram, Hailey a pris un moment pour s'exprimer sur son début d'année difficile dans une suite de stories.

Instagram/ Hailey Bieber

« J'aime faire des blagues sur comment je me sens parce que parfois c'est plus facile que d'admettre que je vis des moments difficiles. Mais sincèrement, depuis que 2023 est commencé j'ai vécu quelques-uns des moments les plus tristes et difficiles que j'ai eu dans ma vie d'adulte et mes émotions et moi ont été fragiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je sais que bien d'autres gens se sentent comme je me sens, alors sachez que vous n'êtes pas seuls», écrit Hailey.

Sans nommer de situation particulière, on se souvient qu'Hailey Bieber a vécu une chicane publique aux proportions astronomiques avec Selena Gomez qui ont découlée en menaces de mort. Selena elle-même a demandé aux Selenators de calmer le jeu.

La famille d'Hailey a aussi été ébranlé par l'évènement tragique de son oncle, l'acteur Alec Baldwin, qui a mortellement atteint par balle une directrice de photographie sur un plateau de tournage.

Instagram/ Hailey Bieber

Hailey poursuit sur une seconde story avec le message suivant: « Ceci étant dit, continuons d'être là les uns pour les autres. Soyons-là pour ceux qu'on aime, les amis, la famille et les étrangers. Soyons simplement là pour les gens. Continuons d'être présent les uns pour les autres même quand c'est difficile. Nous sommes mieux ensemble. »

Le message d'Hailey en est un à retenir!

