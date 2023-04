Manifestations d'Extinction Rebellion: McDonald's a offert des hamburgers à rabais et des boissons gratuites à la police

Partager







Les restaurants McDonald's de Londres ont offert des hamburgers à prix réduit et des boissons chaudes gratuites à la police lors des manifestations massives du mouvement écologiste d’Extinction Rebellion en 2019. La chaîne se targue pourtant de vouloir «renforcer la résilience climatique et protéger la nature» grâce à son plan climat.

• À lire aussi: Qu’est-ce que McDo attend pour nous donner un Big Mac et des croquettes véganes?

• À lire aussi: Désobéissance civile: la fin justifie les moyens quand on parle de la crise climatique

En octobre 2019, des milliers de militants ont occupé les rues de Londres pendant une semaine pour dénoncer l’inaction des responsables face à la crise climatique. Des dizaines d’activistes avaient planté leur tente à Trafalgar Square, dans le centre de la capitale britannique.

Extinction Rebellion prévoyait alors de perturber au maximum la ville pour attirer l'attention sur l'urgence climatique. Environ 1820 arrestations ont eu lieu en lien avec ces manifestations entre le 6 et le 18 octobre 2019.

Écoutez l'entrevue avec Caroline Lacroix, professeure de Marketing à l’École des Sciences de la Gestion de l’UQAM à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Pendant le soulèvement, les restaurants McDonald's ont offert l’hospitalité aux officiers de la police métropolitaine: des boissons chaudes gratuites, une réduction d’environ 50% sur la nourriture et le droit d’utiliser leurs locaux après 23 heures pendant que les manifestations se poursuivaient, selon les documents obtenus par The Guardian.

Les franchises ont également permis l'utilisation gratuite de leurs toilettes aux forces policières.

AFP

Des officiers supérieurs ont toutefois averti le personnel de ne pas faire «étalage» de ces privilèges, toujours selon The Guardian.

Ces révélations surviennent au moment où Extinction Rebellion entamait vendredi une manifestation de quatre jours devant le Parlement britannique, appelant les ministres à agir dès maintenant pour atteindre la carboneutralité d'ici 2025, et à mettre fin immédiatement à toutes les nouvelles exploitations de combustibles fossiles.

Dans ce contexte, est-il possible de prendre les grandes mesures environnementales annoncées par McDonald's au sérieux?

Deux poids, deux mesures?

Les restaurants de la chaîne au Royaume-Uni et en Irlande annonçaient en 2021 le lancement de leur Plan for Change visant à atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de leurs activités d'ici 2040.

Ils ont ensuite rejoint en 2022 le Zero Carbon Forum, une organisation à but non lucratif qui aide ses membres à atteindre plus rapidement leurs objectifs de développement durable.

Malgré les grandes initiatives en matière de développement durable annoncées dans les dernières années, la chaîne de restauration rapide esquive la seule mesure qu'elle doit prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) selon des experts interrogés par The Guardian, en 2021.

• À lire aussi: Des gens pas véganes fâchés avec notre article sur McDo qui ne propose pas de menu végane

McDonald's doit impérativement réduire la quantité de viande de bœuf qu'elle sert dans ses succursales.

Chaque année, l’entreprise achète quelque 1,9 milliard de livres de bœuf qu'elle transforme en galettes pour des millions de sandwichs populaires à base de viande servis dans le monde entier.

Ce volume de viande oblige l'entreprise et ses fournisseurs à abattre plus de 7 millions de bovins, selon certaines estimations, ce qui a un coût élevé pour l'environnement: les plus de 53 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre (GES) produits par McDonald's en 2019 dépassent les émissions de plusieurs pays européens, comme la Norvège.

Et si McDonald’s propose des menus végétaliens un peu partout dans le monde, le Canada fait toujours exception.

À voir aussi: