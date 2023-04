The Mandalorian: 20 «cossins» parfaits pour les fans de Grogu alias bébé Yoda

Partager







Je ne vais rien «spoiler» si vous n’êtes pas à jour dans The Mandalorian, mais je me permets quand même de dire que Grogu, alias bébé Yoda, est pas mal important dans l’univers gigantesque de Star Wars, et la troisième saison de la série le confirme une fois de plus.

Mais, surtout, il est adorable. Jon Favreau, créateur de la série sur Disney+, a vraisemblablement bien pensé à son affaire en créant ce bébé vert pour la série. Une petite créature adorable aux airs de Yoda avec de gros yeux, qui fait des gou-gou ga-ga et mange des biscuits: tous des ingrédients sont là pour vendre des «cossins» adorables à des millennials déprimés.

Je ne vous pointe pas du doigt ici: je fais partie du problème. J’ai moi-même un nombre surprenant de figurines Grogu, et mon fil TikTok est rempli des meilleures séquences le mettant en vedette.

J’ai donc fait le tour des boutiques en ligne pour dénicher 20 «cossins» pour les personnes qui aiment Grogu autant que moi. Dans le fond, c’est ma liste shopping personnelle, et je la partage avec vous!

1. Collier Grogu

Courtoisie Etsy

2. Beau crewneck Grogu

Etsy

3. Funko Pop Grogu avec un biscuit

Amazon

4. Peluche au crochet Grogu

Etsy

5. Tee-shirt cute de Star Wars

Etsy

6. Lot de petites figurines Grogu

Amazon

7. Figurine Grogu avec sacoche de transport

Star Wars

8. Crewneck Grogu et Mando

Etsy

9. Tee-shirt Grogu et ballon

Etsy

10. Sous-verres en bois The Mandalorian

Etsy

11. Coussin Grogu

Amazon

12. Poupée Grogu 11 pouces

Mattel

13. Poupée Grogu 11 pouces avec pendentif

Star Wars

14. Figurine Mandalorian et Grogu Hasbro

Hasbro

15. Chandail style bande dessinée

Etsy

16. Tasse adorable

Merchoid

17. Une autre tasse, celle-ci un peu plus intense

Merchoid

18. Tamagotchi Grogu

Tamagotchi

34,99$

Disponible sur Amazon et Merchoid.

19. Support à câble, téléphone, manette, etc.

Merchoid

20. Affiches pour «chambre de bébé» (ou adulte qui assume son décor)

Etsy

20,05$ (téléchargement numérique à imprimer soi-même)

Disponible ici.

*Tous les prix peuvent changer sans préavis.