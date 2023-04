Voici combien de GES les ménages québécois émettent selon leurs revenus

Partager







Tout le monde ne contribue pas aux changements climatiques de la même manière et notre salaire a une influence sur notre empreinte carbone. Sachant qu’on devrait émettre au maximum deux tonnes de gaz à effet de serre (GES) par personne pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, voici combien vous générez en fonction de votre niveau de revenus.

• À lire aussi: Il faut taxer les riches pour lutter contre le réchauffement climatique, affirment des économistes

• À lire aussi: Combien ça gagne, au juste, un député et un ministre au Québec?

C’est la première fois que le lien entre le niveau de revenu des ménages québécois – composés en moyenne de 2,17 personnes – et leur empreinte carbone est étudié, note l’Observatoire québécois des inégalités dans son rapport.

Sans surprise, les ménages les plus riches émettent davantage que les moins nantis, conclut l’analyse, pour laquelle des données de l’Institut de la statistique du Québec et de Statistique Canada ont été utilisées.

Voici les émissions moyennes de GES selon le revenu disponible (après impôt) d’un ménage québécois:

29 700$ par année (quintile inférieur)

10 tonnes d’équivalent de CO 2

48 400$ par année (deuxième quintile)

14 tonnes d’équivalent de CO 2

69 700$ par année (troisième quintile)

18 tonnes d’équivalent de CO 2

101 500$ par année (quatrième quintile)

22 tonnes d’équivalent de CO 2

144 800$ par année et plus (quintile supérieur)

28 tonnes d’équivalent de CO 2

En résumé, les Québécois dont les revenus correspondent au quintile supérieur – soit les 20% les plus fortunés – émettent environ trois fois plus que les ménages moins nantis.

Qu’est-ce qui explique cet écart? Les plus riches dépensent davantage, surtout en matière d’énergie et de combustibles – ce qui comprend l’électricité, le carburant et le gaz naturel. Pour le 1% des Québécois gagnant les plus hauts revenus, cette catégorie compte pour 45% de leurs émissions annuelles.

À noter que l’analyse exclut les investissements privés des ménages de ses calculs, ce qui aurait pourtant pour effet «d’accroître significativement l’empreinte carbone des ménages à plus hauts revenus», écrit Geoffroy Boucher, auteur de l’étude.

L’énergie et l’alimentation émettent le plus

Et les trois plus grandes sources de GES liés aux dépenses de consommation des ménages? L’énergie et les combustibles, l’alimentation, de même que le transport, soit les véhicules, les pièces et les services.

Photo d'archives

L’analyse montre que moins les revenus sont élevés, moins les émissions dans chacune des catégories sont élevées et plus la part des émissions liées à l’alimentation grandit.

Par ailleurs, même s’ils émettent moins, les Québécois les moins nantis sont pourtant ceux qui subissent davantage les répercussions du dérèglement climatique, note le chercheur.

«Les ménages se trouvant au bas de la distribution de revenu – qui sont majoritairement locataires – habitent souvent des logements mal adaptés aux écarts de températures et se retrouvent ainsi en situation de précarité énergétique.»

À voir aussi: