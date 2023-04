Vous ne rêvez pas: le prix des bagels à Montréal a pas mal augmenté

Partager







Si vous avez l’impression que votre bagel au sésame habituel vous coûte plus cher qu’avant, vous avez raison. Face à la hausse du coût de la vie, les deux bannières emblématiques du bagel montréalais augmentent leurs prix plus qu’à l’habitude.

Dans le dernier mois, le prix de la douzaine de bagels est passé de 12,50$ à 13,75$ chez St-Viateur Bagel et Fairmount Bagel. Cette augmentation de 10% est plus substantielle que d'habitude pour les deux entreprises.

Chez St-Viateur, on augmente habituellement le prix de la douzaine d’à peu près 5 ou 6% chaque année.

«Cette année, on a décidé d’augmenter plus en prévision des 12 prochains mois. On ne veut pas devoir augmenter de nouveau le prix après six mois», explique le gérant, Saul.

Le prix des céréales qui est en hausse depuis deux ans pèse particulièrement lourd dans les dépenses des fabricants de bagels.

«Avec la farine qui augmente de 18%, on n’a pas eu le choix de monter nos prix après avoir essayé de tout faire pour éviter ça», affirme-t-on chez Fairmount Bagel.

Le prix de la main-d’œuvre et du transport est aussi évoqué pour expliquer la hausse.

«Le prix de la farine a l’air de se stabiliser depuis un moment; mais tout, vraiment tout est plus cher», précise Saul, de St-Viateur.

Avec le prix du lait à la ferme qui a augmenté de 2,2% cette année, après deux augmentations successives de 2,5% et 8,4% en 2022, même le bagel au fromage à la crème n’est pas à l’abri de la hausse du coût de la vie.



