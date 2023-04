10 000 protège-verres contre la drogue du viol distribués dans les bars de Montréal

Partager







Des protège-verres sont distribués gratuitement dans les bars de Montréal depuis jeudi soir pour contrer les intoxications au GHB. Le projet pilote lancé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en collaboration avec Éduc’alcool ne fait pas l’unanimité.

Dans le cadre de la campagne «Check ton verre», ce sont 10 000 autocollants en aluminium qui se collent sur un verre qui seront distribués dans les bars de Montréal.

«Depuis toujours les shooters existent, mais aujourd’hui, on les prend pour ne pas avoir à surveiller son verre. Le protège-verre, c’est un outil pour éviter ça», mentionne la directrice générale d’Éduc’alcool, Geneviève Desautels.

Les clients rencontrés par Le Journal lors de la tournée de distribution des autocollants du SPVM saluaient ce projet pilote.

«Je trouve que c’est vraiment une belle initiative», soulignait notamment Mégane Bélanger.

On vise encore les victimes

«Check ton verre? Pardon? Les femmes sont bien au courant! Plusieurs sont terrifiées à l’idée de sortir après avoir été victimes d’intoxications involontaires au GHB», regrette pour sa part la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui interpelle le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Selon elle, cette campagne met encore la responsabilité sur les victimes.

«Pendant ce temps-là, on passe encore à côté du vrai problème: les personnes qui commettent des actes criminels en droguant les autres! C’est quand qu’on va les checker eux?», déplore l’élu de QS.

Le ministre Bonnardel reconnaît que ces protège-verres ne règlent pas tout.

«Ce soir, c’est un premier pas pour sensibiliser. Comme gouvernement, on doit faire plus. [...] Actuellement, on est en train de travailler avec les différents ministères, notamment la Santé, pour donner des outils à ces personnes qui pourraient être agressées pour rapidement détecter cette drogue qui pourrait se trouver dans leur corps», a assuré l’élu caquiste.