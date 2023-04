Écouter de la porno en couple: est-ce que c’est considéré comme tromper?

Partager







«Je pense que c'est une question de fantasme ou, parfois pour moi, c'est une question d'exploration aussi»: pour le sixième épisode de la série Franchement, 24 heures a questionné un groupe de jeunes sur la relation qu’ils entretiennent avec la pornographie.

On leur a notamment demandé s’ils en consomment et s'ils en parlent ouvertement. On s’est aussi posé la question: écouter de la porno quand on est en couple, est-ce que c’est l’équivalent de tromper son partenaire?

Visionnez la vidéo ci-haut pour savoir ce que ces personnes avaient à nous dire sur la pornographie.

Voici les autres épisodes de la série Franchement:

s

s

s

s