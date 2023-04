Jour de la Terre : le nouveau 3e lien rend les manifestants optimistes

Partager







Quelques milliers de manifestants se sont réunis à Montréal samedi lors d'une manifestation organisée pour souligner le Jour de la Terre. À une époque où les revendications sont nombreuses et où la situation semblent constamment s'aggraver, comment font-ils pour garder espoir? On leur a posé la questions.

Comme vous pouvez le voir dans notre topo vidéo, le fait que le gouvernement ait annoncé cette semaine que le troisième lien entre Québec et Lévis ne contiendrait plus aucune voie pour les voitures et uniquement une voie pour le transport en commun a rendu plusieurs personnes optimistes. Des manifestants à qui on a parlé considèrent cela comme une victoire pour le mouvement environnemental et une preuve que la mobilisation populaire peut porter ses fruits.

Nos autres contenus à ce propos;

• Le 3e lien sera exclusivement pour le transport collectif

• Le nouveau 3e lien enrage bien du monde sur les réseaux sociaux

• 7 fois où la CAQ a juré sur sa vie que le 3e lien se ferait (et que des voitures y rouleraient)

• Bernard Drainville a les larmes aux yeux en s’excusant aux électeurs de Lévis