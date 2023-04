Colette Provencher éliminée de Sortez-moi d’ici!

Partager







Colette Provencher serait prête à revivre l’aventure «Sortez-moi d’ici!» à tout moment. Éliminée du jeu dimanche soir à la suite du défi d’élimination, l’animatrice a quitté le camp la tête haute et fière d’avoir affronté ses peurs dans la jungle du Costa Rica.

La présentatrice météo de TVA a malheureusement eu la main la moins chanceuse au cours du gala de la jungle. Au défi d’élimination, elle a transféré un moins grand nombre de poissons-chats, de leur bassin à son aquarium, que les deux autres campeuses qu’elle affrontait, Nathalie et Andréanne.

Elle est toutefois rentrée au pays avec le sentiment du devoir accompli et avec la fierté de s’être dépassée. «J’ai appris sur moi définitivement. Mais il y a des choses sur moi que je savais déjà. Pour moi, vivre en groupe ce n’est pas un problème», a-t-elle d’abord souligné en entrevue avec l’Agence QMI.

L’animatrice vient d’une grosse famille de qui elle est très proche. Bien qu’elle ait reconnu que les personnalités de chacun auraient pu être un enjeu à certains moments, c’est vraiment la peur de dormir dans la jungle sans toit, à la merci des éléments et des petites bêtes qui y vivent, qui a été l’enjeu le plus éprouvant pour elle. «Être rationnée sur la nourriture, être rationnée sur le sommeil, la chaleur (du 40 degrés avec de l’humidité), c’était la saison des pluies, on avait des pluies diluviennes par moment, c’était vraiment difficile. Et évidemment toute l’histoire des bibites. On n’a pas ça ici», a-t-elle soulevé.

En amont, Colette avait travaillé à vaincre sa peur des souris, juste avant de s’envoler pour le Costa Rica, mais rien ne l’avait préparé à affronter les surprises que lui réservait le camp.

«Une expérience beaucoup plus difficile que ce qu’on voit»

Les tournages de «Sortez-moi d’ici!» n’ont pas été de tout repos, même qu’ils ont été beaucoup plus difficiles à vivre pour les campeurs que ce que les émissions renvoient comme image, a assuré l’animatrice. «Ce que l’on voit à la télé c’est très ludique, mais je rappelle qu’à travers tout ça, il y a eu du montage très serré», a-t-elle d’abord prévenu.

«Sur le camp, on a travaillé fort. Il n’y a pas un repas qui a été simple, même si c’est du riz et des “beans”. Il fallait laver les chaudrons avec des roches. Il y avait tellement d’humidité que c’était tout le temps rouillé. On n’avait pas d’eau chaude non plus, et les bébites qui nous envahissaient la nuit; le doc s‘est fait ramasser et moi je me suis fait manger et ça paraît, il me manque des plaques de peau», a-t-elle ensuite poursuivi.

Une histoire d’amitié

L’aventure de «Sortez-moi d’ici!» a été d’abord et avant tout une aventure humaine, a spécifié Colette Provencher. «C’est difficile pour moi de dire de qui j’étais la plus proche au camp, parce qu’on était tous ensemble pour vrai», a-t-elle souligné.

«Je ne connaissais vraiment personne au départ, mis à part de réputation Jean-François Mercier, et c’est celui que j’ai le plus découvert. C’est un gars d’une sensibilité et d’une extraordinaire intelligence émotionnelle. C’est lui qui m’a le plus épatée», a-t-elle raconté.

«Livia c’est les bulles dans le champagne, Marianne c’est une personne magnifique, une maudite de belle personne, Rahmane je l’adore. J’aime ce gars-là ça n’a pas de bon sens. Andréanne qui est plus réservée, mais qui est toute là, qui est très très créative», a-t-elle ensuite ajouté, spécifiant que l’autrice-compositrice-interprète était beaucoup plus présente dans le groupe que ce qui était montré à la télé.

Colette Provencher participera à la Marche Source Bleue de Boucherville, le dimanche 7 mai prochain. Les marcheurs peuvent s’inscrire sur le site de l’organisme: https://maisonsourcebleue.ca/fondation/activites-benefices/marche-source-bleue/marche-1/

L’émission «Sortez-moi d’ici!» est présentée chaque dimanche sur les ondes de TVA, à 18 h 30.

«Sortez-moi d’ici!» atteint des sommets

La téléréalité «Sortez-moi d’ici!» rejoint en moyenne chaque semaine près 1,6 million de téléspectateurs, sans compter les visionnements sur l’application TVA+.

L’émission se distingue également au niveau de ses parts de marché. Elle a obtenu cette saison tout près de 47 % de part de marché toutes émissions confondues.

