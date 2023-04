On se penche sur les 21 nouveaux émojis disponibles en 2023

Partager







Si vous avez mis à jour le système d'exploitation de votre téléphone récemment, vous avez peut-être remarqué que 21 nouveaux émojis sont prêts à être utilisés. On y jette un coup d'oeil - les versions ci-dessous sont celles d'iPhone, mais des variations similaires existent sur Samsung ou encore dans WhatsApp.

On retrouve d'abord dans la mise à jour trois nouvelles couleurs de coeurs, soit bleu pâle, gris et rose. Rappelons qu'avant ces nouveaux emojis, il y avait déjà plusieurs coeurs roses qui pouvaient être utilisés, mais ils contenaient tous au moins un accessoire - on a maintenant accès à la version «ordinaire» du coeur rose.

Il y a aussi deux nouveaux émojis de mains, qui peuvent être utilisés pour signaler l'action de bloquer, ou potentiellement un high five. Ces émojis sont évidemment disponibles dans toutes les déclinaisons habituelles de couleur de peau.

Finalement, on retrouve un seul nouveau émoji de type «visage» : un bonhomme qui... panique? Est triggered? Simplement surpris? L'usage nous le dira...

Pour le moment, le site Emojipedia nous informe que son nom officiel est «Shaking Face». Selon le site, qui traite du sujet des émojis avec beaucoup de sérieux, cet émoji «peut être utilisé pour exprimer une secousse physique provenant de forces extérieures (comme un tremblement de terre ou un bruit fort) ou d'une émotion (comme le choc, l'incrédulité ou l'excitation)».

Vous pouvez voir sur cette page les différentes version du symbole selon les plateformes. Celle de Facebook inspire passablement la panique.

Passsons ensuite aux animaux. On retrouve dans les nouveaux émojis une tête d'orignal, un âne, une paire d'ailes, un oiseau noir, une oie ainsi qu'une méduse. Le premier sera-t-il utilisé pour faire la promotion du tourisme au Canada? On verra bien.

Pour ce qui est de l'âne, Emojipedia affirme qu'il peut être utiliser pour parler de l'animal, tout simplement, ou encore de politique américaine, puisqu'il est le symbole du Parti démocrate.

On retrouve ensuite une nouvelle fleur: une jacinthe! Et tant qu'à être dans les plantes, on retrouve aussi un morceau de gingembre ainsi que des pois.

Du côté des objets, on a une sélection toute culturelle, avec un éventail qui, toujours selon Emojipedia, peut renvoyer à des danses asiatiques. L'émoji de peigne peut, de façon similaire, être uilisé pour faire référence à la culture noire ou à la black pride. Des maracas et une flûte traversière complètent l'ensemble.

Dernière section : les symboles!

Vous aurez probablement reconnu, à droite, le symbole du wifi.

À gauche, on l'avoue, il a fallu faire une recherche pour le décrypter. Il s'agit du Khanda, le symbole religieux le plus important du sikhisme. On en apprend tous les jours!

