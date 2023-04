Un magnifique condo dans un ancien cottage victorien à Ville-Marie pour 574 000$

Partager







Situé à seulement 2 minutes du parc Lafontaine, ce charmant condo fera de l'œil à ceux qui apprécient le charme des édifices patrimoniaux montréalais.

Nichée dans un ancien cottage victorien bourgeois, la propriété a conservé son cachet d’origine. Haut plafonds, moulures ornementées et vitraux d’époque contribuent certainement à la beauté des lieux.

Courtoisie Claudine Nourcy, Re/Max

Le condo de 7 pièces offre une superficie de 1069 pc. On y compte deux grandes chambres à coucher ainsi qu’une vaste salle de bain en plus de l’espace de vie principal.

Courtoisie Claudine Nourcy, Re/Max

Avec son grand îlot central, la cuisine se veut hyper chaleureuse. Celle-ci s’ouvre également sur la salle à manger et le salon pour créer une grande aire ouverte où circule la lumière naturelle.

Au salon, on découvre une ravissante fenêtre en saillie agrémentée d’un petit banc où on rêve de s’installer pour faire la lecture, café à la main.

La chambre principale, elle, jouit d’un plafond recouvert de lattes de bois qui créent un véritable cocon. La couleur est à l’honneur dans cette pièce vert sauge qui inspire le repos.

Courtoisie Claudine Nourcy, Re/Max

La salle de bain contemporaine profite elle aussi d’une touche de couleur avec ses jolis mûrs roses.

Cabanon, hall d’entrée avec garde-robe, balcon et stationnement privé concluent la visite de ce charmant condo.

Courtoisie Claudine Nourcy, Re/Max

Idéalement situé à quelques minutes de marche des métros Papineau et Frontenac et à un jet de pierre de l’avenue Mont-Royal et de tous ces attraits, il s’agit du parfait QG pour les amoureux de la métropole.

Ce condo dans un ancien cottage victorien est actuellement à vendre pour la somme de 574 000$. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Claudine Nourcy chez Re/Max.

