Bhay, gyu, no cap: un resto montréalais utilise du slang haïtien et ça ne passe pas

Partager







Un restaurant de burgers montréalais qui utilise du slang d’origine haïtienne pour nommer ses plats fait controverse sur TikTok.

Le renceur, le bhay et le gyu et le czi font partie des sandwichs au menu du restaurant 514 Burger. Ces noms seraient inspirés des termes créoles ranceur, sezi, bagay et gou.

Ces termes, que La Presse qualifiait de «nouveau joual de la métropole» en 2018, seraient populaires chez les jeunes de la métropole.

Plusieurs utilisateurs de TikTok ont trouvé gênantes et malaisantes les vidéos que le restaurant a publiées dans les derniers jours sur le réseau social.

Le chroniqueur et entrepreneur Fabrice Vil a déclaré sur Instagram qu’il «y a là un gros manque de respect pour la culture haïtienne», ajoutant que «tous les mots sont massacrés».

Pour sa part, Beck du podcast Woke or whateva a pour sa part rappelé sur TikTok que «le slang montréalais n’est pas du créole», bien qu’il ait été influencé par celui-ci.

Beck dénonce par ailleurs que la publicité «se moque du "slang montréalais", plus particulièrement de la partie qui est fortement influencée par les personnes haïtiennes».

24 heures a appelé au restaurant 514 Burger, sans succès.