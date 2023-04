Cartes débit, de crédit et OPUS expirées: au bac ou à la poubelle?

Partager







Ça arrive chaque trois, quatre ou cinq ans: une de nos cartes à puce, qu’elle soit de crédit, débit ou même OPUS, expire. Vous n’avez jamais cherché à savoir comment en disposer, puisque ça arrive si peu souvent? On est là pour démêler tout ça.

La première étape, c’est de couper votre carte bancaire comme elle peut contenir des données personnelles, conseillent les institutions financières. Une fois cette précaution prise, on en dispose comment? Au bac de récupération ou à la poubelle?

Si, en théorie, elles peuvent se recycler parce qu’elles sont faites à partir de plastique #3, la réalité est toute autre. La cause: la bande magnétique, qui contient de l’oxyde ferrique, et la puce électronique fabriquée avec des métaux précieux comme l’argent, l’or, le cuivre ou le palladium.

Comme les quantités de ces métaux sont minimes, il est difficile de les séparer. Ce processus est également extrêmement énergivore et coûteux, ce qui complexifie davantage le recyclage des cartes.

Ainsi, vous l’aurez compris, vos cartes de crédit et de débit, tout comme les cartes cadeaux faites de plastique, vont à la poubelle en fin de vie.

Face à ce constat, ne serait-il pas temps que les institutions financières mettent en place une vraie filière de récupération locale pour que les millions de cartes en circulation puissent être recyclées et qu’elles évitent de finir à l’enfouissement?

Et celles de carton?

Certaines entreprises, comme la SAQ, ont opté pour des cartes-cadeau ou de fidélité imprimées sur du carton fait à 100% de fibres recyclées. Ces cartes – tout comme la carte OPUS – sont recyclables, mais seulement lorsque déposées dans un Électrobac. Elles ne vont pas dans le bac de récup à la maison.

Ces bacs sont les points de dépôt officiel de l’Association pour le recyclage des produits électroniques pour ces cartes, mais aussi pour les téléphones, tablettes, chargeurs, caméras, cartouches d’encre, clés USB et autres petits objets électroniques. On retrouve notamment des Électrobacs aux stations Berri-UQAM, Jean-Talon, Lionel-Groulx et Snowdon.

