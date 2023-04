Emily Ratajkowski réagit au baiser avec Harry Styles

Partager







La vidéo d'Emily Ratajkowski embrassant passionnément Harry Styles, le mois dernier, dans une rue de Tokyo, avait enflammé le web.

Même si elle est habituée à voir sa vie décortiquée par les médias, la mannequin s’est étonnée que cet instant de vie soit autant commenté.

«C’est très bizarre d’avoir certaines expériences qui sont ensuite connues du monde entier, qui les commente», a-t-elle déclaré dans l’édition espagnole du magazine Vogue.

«Bizarre», car pour elle, visiblement, cette soirée avec le chanteur de As It Was n’avait rien de forcément très sérieux.

«Je suis passée d’une relation de trois ans à une de quatre ans et c’est la première fois depuis très longtemps que je reviens au stade des rencards. Non pas que je suis surprise, mais c’est une toute petite partie de ma vie. Mon quotidien se décompose essentiellement entre m’occuper de mon fils et de mon travail. Mais je suppose que ces sujets n’inspirent pas autant qu’un gros titre attractif. L’invasion de ma vie privée est assez difficile pour moi», a-t-elle ajouté.

Celle que le public a découvert dans le clip de Blurred Lines a également abordé un autre sujet de polémique la concernant.

Elle est en effet très amie avec Olivia Wilde, qui a été en couple avec Harry Styles de janvier 2021 à novembre 2022. Emily Ratajkowski a admis ne pas être très fière de la situation, même si elle assure qu’il n’y a pas de malaise entre elles.

«Je me sens mal pour Olivia parce qu’elle a souffert de cette situation à plusieurs reprises», a-t-elle précisé.

Emily Ratajkowski a épousé Sebastian Bear-McClard, le père de son fils de deux ans, en 2018 et elle a demandé le divorce en juillet dernier.

Depuis, l’actrice de Gone Girl a été vue avec Pete Davidson et Eric André.

