En train d’uriner sur les rails, il meurt percuté par un morceau d’une vache qui venait de se faire frapper par un train

Partager







Un Indien retraité de la compagnie de chemins de fer de son pays a connu une fin atroce la semaine dernière.

Selon ce que rapporte India Today, Shivdayal Sharma était occupé à uriner sur des rails de chemin de fer, à Âlwâr dans le nord de l’Inde, lorsqu’il a été happé inopinément par une pièce de vache.

• À lire aussi: Une vache prend la poudre d'escampette sur une autoroute, mais un cowboy surgit de nulle part et l'attrape



Trente mètres plus loin, un train venait d’entrer en collision avec une bête et un morceau s’était détaché de celle-ci, heurtant mortellement l’homme qui avait cessé d’occuper un emploi d’électricien au sein de la Indian Railways en l’an 2000.



La famille du défunt a raconté aux médias locaux que l’accident s’était produit peu après le départ du train, à 8h30.

«L'impact de la collision a été tel qu'une partie du corps de la vache est tombée 30 mètres plus loin, par-dessus Shivdayal, qui se soulageait sur les rails», indique India Today.

• À lire aussi: Des excréments de vache sont utilisés pour fabriquer des batteries

Shivdayal est mort sur les lieux et sa dépouille a été déplacée à l’hôpital du district pour une autopsie.

En Inde, les collisions entre les trains et le bétail sont choses communes.

Les collisions entre les humains et les parties de bétail démembrées par des collisions entre les trains et le bétail le sont toutefois un peu moins.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s