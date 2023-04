Les cyclistes, dangereux pour les VUS? Un ex-journaliste sportif se fait ramasser sur Twitter

Partager







Les cyclistes sont-ils un danger pour les VUS et les camionnettes? C'est la question qu'a soulevée sur Twitter l'ex-journaliste sportif Michel Villeneuve lundi matin. Et la plupart des gens qui lui ont répondu n'étaient pas impressionnés par celle-ci.

Le tweet était en fait une réponse à un article de La Presse, titré «Les VUS et les camionnettes, une menace pour les cyclistes». Notons que le titre de l'article n'était pas formulé comme une question mais bien comme une affirmation, étant donné qu'il relayait des données américaines mentionnant que comparativement aux conducteurs d'automobiles ordinaires, «[les] conducteurs de VUS et de camionnettes causent des blessures 55% plus graves aux personnes à vélo lors d'une collision», en raison entre autres de leurs angles morts et de la hauteur de leur capot.

M. Villeneuve a quand même repartagé le tweet en écrivant «Est ce qu’on peut poser la question à l’envers... est ce que les cyclistes sont un danger pour les VUS et camionnettes ?»

Est ce qu’on peut poser la question à l’envers… est ce que les cyclistes sont un danger pour les VUS et camionnettes ? https://t.co/zSkcGdqylL — Michel Villeneuve (@lederniervrai) April 24, 2023

Les réponses n'ont pas tardé à arriver. «Combien de VUS, ou leur conducteur, sont morts en entrant en collision avec un cycliste ou un piéton?» a logiquement demandé une personne, soulevant un point simple mais important dans l'analyse de la question.

«C'est vrai que quand tu frappes un cycliste, ça se peut que ça scratch l'aile de ton pick-up mais les lois de la physique font que la masse du pickup étant 20-30x celle du cycliste font que les décès sont chez les cyclistes et piétons pas chez les conducteurs de pickup», a renchéri une autre personne, accompagnant son commentaire d'un émoji qui lève les yeux au ciel.

«Pas très brillant votre commentaire. Les matadores du volant m'ont [sic] vraiment pas besoin d'être encouragés à la violence envers les cyclistes. Vaut beaucoup mieux faire la promotion de la courtoisie envers tous les usagers de la voie publique», a ajouté une autre personne.

Quelques commentaires critiquant vertement les cyclistes n'ont d'ailleurs pas tardé à fuser.

Mais globalement, le tweet de M. Villeneuve semblait susciter davantage de réactions négatives: un utilisateur a même pris le temps de poster une image indiquant clairement pourquoi les VUS sont plus dangereux pour les piétons que les voitures.

Est-ce que les piétons sont un danger pour les VUS et les camionnettes?



Ils vont endommager les calandres plutôt que les capots…



Mais si vous êtes inquiets pour la sécurité des autos, demandons des voies cyclistes séparés partout, le plus possible. pic.twitter.com/N1vYmJLHos — Citizen of YUL (@citizen_yul) April 24, 2023

On risque en tout cas de continuer à entendre parler de ce dossier. Dans l'article de La Presse, on apprend que la SAAQ a mis sur pied un comité de travail pour analyser les accidents impliquant des piétons qui ont résulté en un décès ou des blessures graves. Un document public d'information devrait être déposé au début de 2024.

