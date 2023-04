Madelyn Cline épate en robe moulante au décolleté plongeant

Partager







L'actrice de Outer Banks a prouvé que la simplicité est parfois la meilleure solution pour faire de l'effet.

C'est dans une robe au coloris gris sans flafla que Madelyn Cline s'est présentée devant la caméra, la fin de semaine dernière.

Le vêtement de Madelyn comprend un décolleté plongeant plutôt révélateur à col baveux, qui rappelle un peu les années 2000. Avec ses cheveux aux vagues naturelles et une mise en beauté lumineuse et sobre, tout de son look émane la classe et un côté sexy assumé.

L'actrice était vêtue ainsi pour souligner les 60 ans de la compagnie de lunettes de soleil Carrera, à Londres, en partenariat avec les luxueuses montres Tagheuer. Madelyn ne porte d'ailleurs aucun accessoire, mis à part une montre argentée qui vient parfaitement compléter sa tenue.

Avec cette allure, la jeune actrice a de quoi faire tourner les têtes!

