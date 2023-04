Près de la moitié des stations de la ligne bleue seront fermées ce dimanche

Partager







Des usagers du métro devront modifier leurs déplacements ce dimanche 30 avril. Six des treize stations de la ligne bleue seront fermées pendant presque toute la journée. Des travaux d’accessibilité sont en cause.

Ces stations seront fermées de 5h30 à 19h dimanche:

Acadie

Outremont

Édouard-Montpetit

Université-de-Montréal

Côte-des-Neiges

Snowdon (seulement pour la ligne bleue, la ligne orange demeurera accessible)

Des travaux d’accessibilité à la station Édouard-Montpetit obligent la STM à fermer tout le tronçon ouest de la ligne bleue.

Alternatives au métro

Une navette sera disponible durant les travaux pour faire le trajet de la ligne de métro aux 10 ou 15 minutes. La 809 fera l’aller-retour entre Snowdon et Jean-Talon et s’arrêtera à toutes les stations fermées, en plus des stations Parc et De Castelnau.

Le reste du service de bus demeure également disponible comme à son habitude sur toute l’île pour remplacer le métro.

Pour tout savoir sur les lignes d’autobus alternatives à chacune des stations de métro, rendez-vous sur le site de la STM.



