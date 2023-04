Une créatrice chrétienne de contenu pour adultes dit qu’elle a été envoyée sur Terre pour profiter des plaisirs de la chair

Partager







Une Américaine de 35 ans a réussi à faire deux choses pourtant contradictoires: être une fervente chrétienne et être un star du porno.



Courtney Tillia est une ancienne prof au secondaire qui a décidé de tout quitter pour s’investir à fond dans une nouvelle vie, qu’elle juge plus «significative» et qui lui apporte davantage de satisfaction sur le plan spirituel.

• À lire aussi: Cette ancienne conseillère municipale de Rawdon fait fortune comme MILF sur OnlyFans

Tillia s’est lancée dans la production de contenu OnlyFans, il y a 7 ans.

«Avant de quitter l'enseignement, je me sentais super déconnectée de moi-même et aussi de Dieu. Je ne savais pas quel était le but de ma vie ou comment j'étais censée aider les autres», a-t-elle récemment déclaré dans une entrevue accordée au Daily Star.

Après avoir lancé son compte OnlyFans avec l’aide de son conjoint Nick, elle a rapidement eu du succès, multipliant les abonnés...et les dollars dans son compte de banque, ce qui ne va pas à l’encontre de ses croyances religieuses.

Après tout, Tillia croit que Dieu a un plan pour elle.



«Je rejette maintenant tout enseignement ou institution qui dépeint Dieu comme une entité à craindre ou à juger. Dieu est aimant, pas craintif; et il accepte, sans porter de jugement», a indiqué la mère de quatre enfants.

• À lire aussi: Noémie Dufresne cherche un gars pour tourner avec elle dans une vidéo OnlyFans et elle organise des auditions

«Nous ne sommes pas censés supprimer ou nier des choses comme notre plaisir et notre expression sexuelle. Au lieu de cela, nous sommes censés en profiter et les incarner pleinement, comme Dieu l'a prévu», a dit celle qui aurait certainement eu des débats houleux avec des membres du clergé catholique dans le Québec du début du XXe siècle.



Ne se laissant pas cloîtrer par les tabous, la femme ne se gêne pas pour dire qu’elle a gagné plus d’un million de dollars depuis le lancement de sa compte OF.

• À lire aussi: La fille de l’UQAM et la pilote qui vapote se font expulser d’un golf et vous savez pourquoi



Elle dit également qu'elle se sent plus connectée à sa foi depuis qu'elle a lancé sa carrière coquine il y a sept ans, et croit maintenant que Dieu l'a mise sur terre pour aider à «libérer» d'autres femmes de leur honte sexuelle.

Amen!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s