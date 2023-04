14 restaurants chics à essayer à Montréal

Partager







Quelle chance nous avons de profiter d’une scène gastronomique si riche à Montréal! Pour une sortie chic en ville, ce ne sont pas les options qui manquent.

Restaurants primés, bistrots français et cuisine du monde cohabitent dans la métropole et viennentcréer une panoplie de choix de qualité qui fait la renommée de notre ville.

Voici donc 14 restaurants chics et gastronomiques à essayer à Montréal:

Plusieurs fois primé et nommé l’un des meilleurs restaurant au monde selon le «Travel Guide Star Awards 2023» de Forbes, le restaurant Toqué! est un incontournable en ce qui a trait aux restaurants gastronomiques à Montréal. Le restaurant se démarque par ses mets uniques et respectant les produits du terroir depuis déjà 25 ans. Une expérience à vivre au moins une fois!

900, place Jean-Paul-Riopelle



Avec son unique service et ses quelques tables, le Mousso propose une expérience intime dont vous vous souviendrez longtemps. Repas et vin sont accordés et créent une symphonie de saveurs digne des meilleures tables en Amérique du Nord.

1025, rue Ontario Est





La réputation du restaurant Bouillon Bilk n’est plus à faire. L’établissement propose un menu savoureux et tout en finesse composé d’une foule de délicieux plats à partager (prudemment) entre amis. Le restaurant possède aussi une belle carte de vin nature!

1595, boulevard Saint-Laurent



Un menu de vins nature impressionnant, une cuisine reliant la ferme à l'assiette et une ambiance chaleureuse sont les promesses que tiennent les personnes derrière le bar à vins de Vin Mon Lapin.

150, rue Saint-Zotique Est

Le célèbre chef français Daniel Boulud a choisi Montréal comme l'une des résidences de l’un de ses nombreux restaurants, soit la Maison Boulud. Situé dans le prestigieux Hôtel Ritz-Carlton, c’est l’expérience gastronomique de luxe qui vous y attend. Que ce soit pour le brunch, le lunch ou le souper, le doigté à la française se retrouve dans chaque assiette. Le blogue OpenTable a même classé la terrasse de la Maison Boulud parmi les plus belles en Amérique du Nord!

1228, rue Sherbrooke Ouest



Le Montréal Plaza fait partie de ces belles adresses sur la Plaza Saint-Hubert où il est possible de bien boire et bien manger. Le chef Charles-Antoine Crête et son équipe proposent un menu qui évolue au fil de leurs inspirations. Le résultat est toujours surprenant, savoureux et beau pour les yeux.

6230, rue Saint-Hubert





La cuisine du Hoogan et Beaufort se laisse guider par les saisons. On y découvre des assiettes où la cuisson sur feu de bois rayonne et une vaste carte des vins qui impressionne. Marc-André Jetté, chef du restaurant, mise sur la finesse et la précision sans aucun compromis sur le goût. Un incontournable si vous êtes près des shop Angus à Montréal.

4095, rue Molson

C’est dans l’hôtel Sofitel que se trouve Le Renoir, restaurant chic du centre-ville. Une magnifique terrasse-jardin y a été aménagée où il fait bon prendre le brunch, mais on visite aussi l’endroit au dîner ou en soirée pour un repas de qualité. Parmi les plats des quatre services proposés au brunch, succombez aux succulentes crêpes aux bleuets, à la tartine aux champignons de saison ou encore au contrefilet de bœuf aux épices de Montréal.

1155, rue Sherbrooke Ouest

L’heure du dîner a sonné (c’est-à-dire l’heure du souper)! Une multitude de spécialités françaises vous sont présentées au Leméac telles que la soupe de poisson, le croustillant de chèvre chaud aux pommes, le boudin maison avec sauce au cidre, le demi-poulet de Cornouailles grillé ou encore une cuisse de canard confite. Ça met l’eau à la bouche!

1045, avenue Laurier Ouest

Dans une liste des restaurants iconiques à Montréal, il est impossible de ne pas mentionner le Joe Beef. L’établissement du Sud-Ouest est un joueur important dans la gastronomie montréalaise. Les amateurs de viandes y trouvent leur compte dans ce resto au décor vraiment unique en son genre.

2491, rue Notre Dame Ouest





Ce restaurant du Mile-End propose un menu dégustation saisonnier où les légumes, les viandes et les fruits de mer règnent. On penche pour la formule accord mets-vin qui en met plein la vue. Préparez-vous aussi à manger avec les yeux puisqu’à l'île flottante, chaque assiette est une œuvre d’art.

176, rue Saint-Viateur



Les amateurs de vins nature auront certainement un plaisir fou à partager une bonne bouteille en commandant au restaurant Candide. L’établissement propose un menu à déguster au parc ou sur le bord du canal Lachine composé d’assiettes de charcuteries, de salade d’haricots, de trempettes et plus encore.

551, rue Saint-Martin





Plusieurs fois récompensé, le restaurant Damas est la Mecque de la bouffe syrienne à Montréal. Le menu est généreux et vous y trouverez des plats avec de la viande comme des plats 100 % végétariens. Le décor vous fera autant voyager que la bouffe et le resto est parfait pour les groupes.

1201, avenue Van Horne



Pour les amoureux de la cuisine asiatique, un arrêt au restaurant Jun I de l’avenue Laurier s’impose. L’établissement est en fait un impressionnant bar à sushis et offre à sa clientèle des plats de poissons frais délicieusement apprêtés. On peut également y savourer des salades fraîches et des sashimis.

156 avenue Laurier Ouest

