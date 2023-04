6 appartements à 1000$ ou moins actuellement disponibles à Montréal

Partager







Est-ce qu'il vous arrive de vous demander ce que vous pourriez vous permettre comme appartement à Montréal avec un budget de 1000$ par mois? Pour vous donner une idée, 24 heures a épluché des petites annonces pour dénicher six logements à 1000$ ou moins dans six arrondissements de la métropole.

Plateau-Mont-Royal

4142, rue St-Hubert

925$ par mois, dans une colocation

PHOTO tirée de Kijiji

Plusieurs chambres se libèrent dans une colocation de quatre jeunes professionnels et étudiants située à l’intersection des rues St-Hubert et Rachel.

PHOTO tirée de Kijiji

L’annonce précise que l’appartement, disponible à partir de juin ou juillet, est grand, entièrement meublé et a une grande cour «parfait pour des BBQ l’été».

PHOTO tirée de Kijiji

Vous apprécierez surement le mur de briques au salon.

Le prix du loyer comprend toute dépense, tel que l’internet et l’Hydro.

Ahuntsic-Cartierville

10241, rue Parthenais

1000$ par mois

PHOTO tirée de Kijiji

Ce grand 4 et demi est situé dans un demi-sous-sol bien éclairé est disponible dès maintenant.

PHOTO tirée de Kijiji

L’immeuble compte deux chambres à coucher fermées, ce qui idéal pour une petite famille, un couple ou une personne solo qui souhaiterait avoir son bureau pour le télétravail. Tout est inclus (électricité, chauffage, internet), sauf les meubles.

PHOTO tirée de Kijiji

Le logement est situé en face de l’hôpital Fleury, mais également de plusieurs parcs, de pistes cyclables, restos et près de plusieurs transports en commun (métro et autobus).

Outremont

Ch. De la Côte-Sainte-Catherine, H2V 2B7

995$ par mois

PHOTO tirée de Kijiji

Ce studio se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble d’Outremont, en face du parc Beaubien et à distance de marche de l’Université de Montréal.

PHOTO tirée de Kijiji

PHOTO tirée de Kijiji

Le logement est meublé. Tout est inclus avec le logement (électricité, internet, etc.) et il se trouve à proximité de lignes d'autobus, notamment les lignes 51 et 129. Il se trouvre également à moins d’un kilomètre des stations de métro Outremont et Édouard-Montpetit, sur la ligne bleue.

L’appartement est non-fumeur et les animaux ne sont pas acceptés.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Avenue Valois, H1W 3M5

960$ par mois

PHOTO tirée de Kijiji

Ce 3 et demi se trouve sur la rue Valois, tout juste en face de la place du même nom et à proximité d'un saucissier William J. Walter et d'une l’épicerie Métro.

PHOTO tirée de Kijiji

La cuisine et la salle de bain ont récemment été rénovées, indique l’annonceur. La chambre est à aire ouverte et rien n’est inclus dans le prix du loyer. Les animaux de compagnie ne sont également pas les bienvenus.

PHOTO tirée de Kijiji

L'appartement se trouve à une dizaine de minutes de marche du métro Joliette, sur la ligne verte.

Rosemont-La-Petite-Patrie

Rue Chabot, H2G 2S8

1000$

PHOTO tirée de Kijiji

Ce 3 et demi est disponible en plein cœur de Rosemont-La-Petite-Patrie, tout près du boulevard Rosemont. L’appartement est à une dizaine de minutes de marche de la station de métro Rosemont, sur la ligne orange.

PHOTO tirée de Kijiji

On parle ici d’un logis «très propre» au troisième étage d’un immeuble de huit logements avec des «locataires calmes», peut-on lire dans l’annonce.

PHOTO tirée de Kijiji

Petit point négatif pour certaines personnes: il n’y a qu’une entrée pour une laveuse. Par contre, la cuisine a beaucoup de rangement et un long comptoir.

Envie d’un pique-nique entre amis? Le parc du Père-Marquette est pratiquement votre cour.

Montréal-Nord

Rue Allard, H1G 6E9

900$ par mois

PHOTO tirée de Kijiji

Ce 4 et demi sera disponible dès juillet prochain dans un immeuble à huit logements.

L’annonceur précise que le logement est «très propre», bien éclairé est situé près du boulevard Langelier, dans l’arrondissement Montréal-Nord. Le chauffage et l’électricité ne sont pas payés par le proprio.

PHOTO tirée de Kijiji

Avis aux étudiants: le logement est à un jet de pierre du Cégep Marie-Victorin.

