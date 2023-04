Attention: manger des frites pourrait vous rendre dépressif, selon une étude

Partager







Vous êtes un amateur de frites? Eh bien, sachez que votre péché mignon pourrait à long terme vous faire faire de l’anxiété ou une dépression, avance une récente étude.

Une personne qui mange souvent des aliments frits – en particulier des pommes de terre frites – a 12% plus de risques de développer de l’anxiété et 7% plus de risques de développer une dépression qu’une personne qui n’en mange pas. C’est ce qu’a constaté une équipe de chercheurs de Hangzhou, en Chine.

Selon les données publiées ce lundi dans la revue scientifique PNAS, les jeunes, et plus précisément les jeunes hommes, seraient tout particulièrement à risque.

Parmi les 140 728 personnes évaluées dans le cadre de l’étude qui s’est échelonnée sur 11 ans, 8294 cas d’anxiété et 12 735 cas de dépression ont été rapportés chez les personnes qui consommaient des aliments frits.

Les frites seraient responsables de 2% plus de cas de dépression par rapport au poulet frit.

Mais comment est-ce possible?

Selon les scientifiques, l’acrylamide, un produit chimique formé pendant qu’un aliment est frit, serait la principale coupable.

Les chercheurs de l’étude espèrent que ces résultats vont contribuer à une réduction de la consommation d’aliments frits pour des raisons de santé mentale, en plus «de fournir des données probantes pour comprendre l’anxiété et la dépression déclenchées par l’acrylamide».

Mais les personnes qui sont déjà anxieuses ou déprimées se tourneraient davantage vers les aliments frits que les autres. C’est une hypothèse que soulève le Dr David Katz, spécialiste de la médecine du mode de vie.

«Les personnes anxieuses [et/ou] dépressives se tournent de plus en plus souvent vers des “aliments réconfortants” pour un semblant de confort», mentionne-t-il à la chaîne CNN.

Pas de panique

Un des auteurs de l’étude, Yu Zhang, se montre quant à lui rassurant. «Il n’y a pas lieu de paniquer au sujet des effets indésirables des aliments frits», a-t-il insisté à CNN.

Il rappelle toutefois que le maintien d’un mode de vie sain peut être bénéfique pour la santé mentale, en plus de la santé générale.

Et même s’il faut prendre les résultats de l’étude à la légère, il faut savoir que la dépression et l’anxiété dans le monde ont augmenté de 27,6% et 25,6% respectivement en 2020, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Plus de 5% des adultes sur la planète souffrent de dépression dans le monde, selon l’OMS.

