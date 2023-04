Ce serait LUI le nouveau chum de Taylor Swift

Partager







Deux semaines après avoir appris la rupture entre Taylor Swift et Joe Alwin après six ans de relation, Taylor Swift aurait un nouveau #1 dans sa vie.

La nouvelle de la séparation de la chanteuse a fait l'effet d'une bombe parmi ses fans qui croyaient que Taylor vivait enfin le grand amour. Toutefois, comme Taylor ne fait pas les choses à moitié, les internautes investis dans son histoire découvrent des indices d'une relation plutôt difficile à travers les chansons de la méga star.

Joe n'étant désormais plus dans la course avec Taylor Swift, un nouvel homme a pris la pole position dans le coeur de la chanteuse et ça n'est pas n'importe qui.

C'est le pilote automobile Fernando Alonzo, champion du monde de F1, qui fréquenterait maintenant Taylor.

Fernando est lui-même séparé depuis quelques semaines d'Andrea Shlager après plusieurs années en couple.

Les rumeurs de fréquentation de Taylor, 33 ans, et Fernando, 41 ans, ont pris la vitesse supérieure lorsque le pilote a publié une courte vidéo TikTok de lui faisant un clin d'oeil alors qu'une chanson de Taylor Swift joue en accéléré.

La rumeur veut que les deux se voient depuis environ une semaine. Les fans de Taylor sont donc curieux de savoir quels indices elle laissera sur son passage pour confirmer la relation!

