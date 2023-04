C’est comment vivre avec le VIH quand on est une femme? Une Montréalaise se confie

Partager







Vous ne le ne saviez probablement pas, mais près de 25% des personnes qui vivent avec le VIH au Canada sont des femmes, selon des données de l’Agence de la santé publique du Canada de 2020. Pourtant, on n’en parle à peu près jamais.

Ça fait presque 15 ans que Claudia Medina vit avec le VIH. Si elle accepte aujourd’hui de raconter son histoire à visage découvert, c’est pour s’assurer que les femmes qui en sont atteintes arrêtent d’être invisibles.

La femme de 56 ans se souvient être tombée au plus bas après avoir reçu son diagnostic, en 2009. Elle a enchaîné les dépressions, elle a développé un trouble d’accumulation compulsive, soit l’incapacité à se départir de biens matériels, et elle a pensé au suicide.

«Je ne m’aimais pas. Je me sentais comme un déchet. Je me regardais dans le miroir et je me trouvais laide. J’avais de la misère à passer devant un miroir», confie-t-elle en entrevue à 24 heures.

Après avoir appris qu’elle avait contracté le VIH, la Montréalaise a également pensé devoir mettre un trait sur sa vie sexuelle.

«Aujourd’hui, on sait que quand on est indétectable, on ne peut pas le transmettre, mais dans ce temps-là, même si on me le disait, j’avais peur pareil», explique-t-elle.

Une personne séropositive dont la charge virale est indétectable grâce à un traitement médical ne peut en effet transmettre le VIH à son ou sa partenaire.

Des ressources mal adaptées

Claudia Medina regrette d’avoir été laissée à elle-même après avoir reçu son diagnostic.

«Je ne savais pas où on pouvait aller pour aller chercher de l’aide. Je l’ai caché [mon diagnostic] pendant longtemps», explique celle qui a longtemps manqué de confiance en elle.

Son diagnostic a été d’autant plus difficile à accepter qu’elle a contracté le VIH en se faisant agresser sexuellement par un homme qui se savait atteint du virus.

Encore aujourd’hui, Claudia Medina regrette que plusieurs ressources pour les personnes vivant avec le VIH ciblent principalement les hommes – le plus souvent les hommes gais – et qu’elles soient souvent mal-adaptées à la réalité des femmes atteintes du virus.

Elle estime que plusieurs femmes – notamment celles qui, comme elle, ont contracté le VIH lors d’un viol – ont du mal à entamer un processus de guérison psychologique, parce qu’elles sont la plupart du temps entourées d’hommes.

«On ne parle pas autant quand il y a des hommes autour que quand on est juste entre femmes», avance celle qui a mis 3 ans à aller chercher de l’aide.

Une battante

Même si, 15 ans plus tard, elle vit encore des hauts et des bas, Claudia Medina trouve du réconfort dans son implication.

«Je suis bien quand je me bats pour une cause et la cause du VIH, c’est ma cause. C’est ce qui m’a mis à terre, mais j’essaie d’en faire une force et d’aller aider d’autres personnes comme moi», mentionne-t-elle.

«J’ai fait quelque chose, j’ai mis mon poing [sur la table], puis j’ai l’impression que je peux être là pour changer des choses», se réjouit-elle.

Des (rares) ressources existent

Le Centre d’Action Sida Montréal (CASM) est la seule ressource communautaire au Québec s’adressant spécifiquement aux femmes atteintes du VIH. Sur son site web, l’organisme précise que le 3/4 des femmes auxquelles il vient en aide vivent dans la précarité financière et reçoivent de l’aide sociale. La moitié des femmes qui bénéficient de leurs services sont des mères monoparentales.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

SOS violence conjugale