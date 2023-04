Des gens croient avoir vu des «OVNIs» en Floride, et c'est à cause de Taylor Swift

Partager







«It’s me, hi, I'm the alien, it's me.»

Au cours de la fin de semaine dernière, plusieurs Floridiens ont observé, dans le firmament, ce qu’ils croyaient être des extraterrestres.

• À lire aussi: Des Québécois pensaient voir un OVNI, mais finalement, c’étaient juste des oiseaux

Apeurées, plusieurs personnes ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos d’étranges lumières flottant dans le ciel.

Cependant, ces visions astrales ne provenaient pas d’une autre dimension, mais bien du show de lumière de la seule et unique Taylor Swift.

La femme de 33 ans était de passage dans le Sunshine State dans le cadre de sa tournée Eras, une des tournées les plus attendues de l’année.

C’est quand elle chante sa pièce Don’t Blame Me qu’elle fait appel à des rayons de lumière massifs.

De l'intérieur du stade, on dirait des colonnes lumineuses qui entourent la chanteuse, mais de l’extérieur, ça a plutôt l’air d’un rectangle qui se déplace dans le ciel.

Malheureusement pour les UFOlogues, ils devront attendre encore un peu avant de faire des rencontres du troisième type.

Aussi sur le Sac:

s

s