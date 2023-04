Emploi : le gouvernement veut embaucher plus d'agents de protection de la faune. Ça vous intéresse?

Partager







Le ministre de l’Environnement a affirmé qu’il voulait embaucher plus d’agents de protection de la faune pour défendre, entre autres, le caribou forestier. Mais qu’est-ce que ça fait au juste, un agent de protection de la faune? Comment le devient-on, combien ça gagne? On vous dit tout.

Benoît Charrette était interrogé, mardi, en commission parlementaire, sur les mesures concrètes prises par le gouvernement afin de protéger le caribou forestier, ainsi que les 30 % du territoire du Québec qui seront transformés en aires protégées d'ici 2030.

Une de ces mesures : former et engager plus d’agents de protection de la faune. Le programme anciennement contingenté chercherait maintenant de nouveaux candidats alors que la formation à Duchesnay n'était pas disponible durant la pandémie. Le gouvernement annonce 24 places par an pour les cinq prochaines années pour les gens qui veulent apprendre ce métier.

Vous aimez passer du temps dehors, œuvrer à la protection de la nature, travailler avec le public? «Agent de protection de la faune» est peut-être une profession pour vous.

Conditions de travail

Sans surprise, il faut aimer être de dehors! Les quarts de travail, qui se passent majoritairement à l’extérieur, peuvent aller jusqu’à 40 heures par semaine. Beau temps, mauvais temps, jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours par année, il faut être prêt à être déployé sur le terrain.

Vu qu’ils font appliquer les lois et les règlements qui régissent la faune, les gens qui pratiquent ce métier sont considérés comme des agents de la paix.

L’emploi implique de faire des enquêtes, d’arrêter des contrevenants à la loi, de faire de la prévention et d’informer le public sur la protection de la faune et du territoire, etc.

Salaire d’un agent de protection de la faune

Selon les derniers chiffres du gouvernement datant de 2019, un agent de protection de la faune gagne entre 46 607 et 64 557$ par an.

Formation

Plusieurs chemins mènent à Rome, et la formation du Collège d’Alma est l'un d'entre eux. Après 1605 heures de cours (18 mois répartis en 3 sessions), vous pouvez avoir une attestation d’études collégiales en protection de la faune. Le programme coûte 135$ par session en plus de 30$ de frais d’admission.

Sinon, si vous avez déjà une formation postsecondaire d’au moins un an dans un domaine connexe (techniques biologiques, policières ou juridiques, ou de l’expérience pertinente), il vous sera aussi possible d'accéder à la prochaine étape.

Après tout ça, il vous faudra passer «des examens écrits, une entrevue, un test médical, un test d’aptitudes physiques et une enquête relative aux bonnes mœurs», peut-on lire sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Ensuite, il faut s'inscrire au centre de formation et de perfectionnement (Duchesnay), où il faut compléter une autre formation de 15 semaines, payées, pour ensuite compléter un stage.

Une fois que c’est fait, ça y est, vous pouvez travailler dans un des 80 points de service au Québec!