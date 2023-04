GHB: la CAQ et QS se confrontent sur la campagne «Check ton verre»

Partager







La campagne de prévention des intoxications au GHB «Check ton verre» a continué de faire jaser mardi, déclenchant à l'Assemblée nationale une prise de bec entre Québec solidaire et la CAQ.

«Check ton verre. Vraiment. Je sais que le ministre veut faire la bonne chose, mais il semble qu'en 2023 on se serait attendu d'arrêter de responsabiliser les victimes», a lancé la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, au ministre de la Sécurité publique.

«[Ce sont] deux jeunes qui ont créé cet autocollant à usage unique, Audrey Buteau et Benjamin Allen, qui sont ici, en haut, dans nos tribunes. On devrait se réjouir et leur dire bravo, leur dire bravo pour cette initiative. Et, bizarrement, on a vu Québec solidaire dire que c'était insultant, que c'est une campagne digne des années 1950», a répondu François Bonnardel.

L’une parle du message, l’autre parle du procédé: les deux veulent protéger les victimes d’intoxication et d’agression, mais ne s’entendent pas. Vous pouvez voir leur échange complet ci-dessous.

s

Une campagne critiquée

Rappelons que la nouvelle campagne de sensibilisation «Check ton verre», présentée jeudi dernier par le ministre Bonnardel aux côtés d’Éduc’alcool et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a fait réagir la députée solidaire, ainsi que plusieurs organismes.

L’initiative qui vise à distribuer gratuitement 10 000 protège-verres à usage unique dans les bars montréalais est surtout critiquée pour le message qu’elle lance.

Dans le journal Métro, le cofondateur de Sans oui, c’est non! a indiqué que «cette initiative constitue un recul».

«Cette campagne, c’est un diachylon sur un bobo parce qu’on ne s’attaque pas aux agresseurs et aux gens qui font ces choses-là. Au lieu de s’attaquer à la source du problème, on dit aux gens d’être à l’affût d’une potentielle agression dans un bar au lieu de pouvoir boire un verre avec un sentiment de sécurité. On met le poids sur les victimes, et je ne crois pas que ce soit la bonne approche», ajoute-t-il.

• À lire aussi: Catherine Fournier se confie: «j’avais peur que les jurés me jugent comme moi je me suis jugée»

Pas un problème d’outil, mais de message

«Je veux juste être claire, ce n'est pas l'outil, le problème, c'est le message. C'est le message : check ton verre», continue Manon Massé.

«Puis d'ailleurs, si tu scannes le code QR, ça t'amène où? Check ta consommation d'alcool. C'est ça que les femmes disent, monsieur le ministre, qu'elles ne veulent plus. Elles veulent que les campagnes, que les outils pour protéger les femmes du GHB soient pas juste des outils, mais que le message soit orienté vers les agresseurs.»

Le ministre a répondu en affirmant que «c'est une campagne de prévention et de sensibilisation, oui, pour la surconsommation, parce que ça existe, la surconsommation, autant pour les gars que pour les filles et de protéger nos femmes aussi face à ces substances X qu'on met [dans leurs verres]».

«Avec ça, on est capable d'aller danser et c'est une question de sécurité aussi. Je trouve que c'est hyper cool quand on est dans un endroit plus animé, on n'a pas toujours un œil sur notre verre», ajoute François Bonnardel en ajoutant qu’il faut toujours rester vigilant.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: