Mystérieuses pannes d'électricité à Montréal et un peu partout au Québec

Près de 500 000 clients d'Hydro-Québec ont subitement été privés d'électricité mardi vers l'heure du midi, pour une raison que l'on ne comprend pas encore tout à fait. La plupart des gens ont toutefois retrouvé rapidement l'électricité, et en fin d'après-mdi, le problème était résolu.

Remontons le fil des événements. Tout de suite après la panne, la société d'État a d'abord affirmé ne pas trop savoir ce qui avait causé celle-ci, avant de tweeter des explications liées à un problème à la centrale de Churchill Falls, au Labrador.

La perte de la production de certains groupes turbine-alternateur à la centrale de Churchill Falls a déclenché des mécanismes de protection sur notre réseau de transport à haute tension, engendrant une #panne d'électricité affectant environ 490 000 clients un peu partout au… — Hydro-Québec (@hydroquebec) April 25, 2023

Comme la cause exacte restait nébuleuse, plusieurs personnes ont lancé des hypothèses directement sur Twitter. Hydro-Québec a répondu à certains commentaires, indiquant notamment qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. Cette hypothèse circulait beaucoup et venait probablement du fait que le site et l'application d'Hydro-Québec avaient été la cible de présumés pirates russes plus tôt ce mois-ci.

Le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a aussi confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une cyberattaque.

Un peu avant 17h, Hydro-Québec a encore une fois fait le point sur les pannes, indiquant notamment que tous les clients qui avaient perdu l'électricité en lien avec cet événement l'avaient depuis retrouvée. La cause précise de celui-ci restait toutefois encore à déterminer. «Des travaux de maintenance qui ont eu lieu [mardi] après-midi du côté de Newfoundland and Labrador Hydro ont entraîné une perte d'approvisionnement affectant les clients du Québec. Les mécanismes de protection de notre réseau de transport ont réagi correctement, pour protéger le système contre un débalancement du réseau, et c’est ce qui a entraîné des interruptions», a expliqué Hydro-Québec.

Résumé des pannes

Autour de l'heure du dîner, lorsque la panne est survenue, la région la plus touchée était Montréal, où plus de 135 000 clients n'avaient pas d'électricité. Les pannes étaient localisées principalement sur le Plateau-Mont-Royal, dans Rosemont et dans la Petite-Italie. En milieu d'après-midi, ce nombre avait déjà chuté à autour de 9000 clients.

Écoutez l'entrevue avec Cendrix Bouchard, porte-parole chez Hydro-Québec à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Sur le subreddit r/montreal, plusieurs personnes ont rapidement partagé leur expérience. Dans les commentaires, on sentait que les pannes causées par la tempête de verglas au début du mois avaient laissé des traces vives.

«Ne me fais pas subir ça Montréal lol. Je viens juste de dépenser des centaines de dollars à regarnir mon frigo après la dernière [panne]», écrit notamment un utilisateur.

«Je suis dans la Petite-Italie, j'ai perdu le courant à midi. J'imagine que ça ne prendra pas tant de temps avant de revenu vu qu'il n'y a pas de grosse tempête de verglas cette fois», a raisonné un utilisateur.

La Rive-Sud était aussi considérablement touchée, spécialement Longueuil. En Montérégie, plus de 126 000 clients avaient perdu l'électricité vers l'heure du dîner, un chiffre qui avait chuté à 29 000 en milieu d'après-midi.

C'était aussi compliqué au nord de Montréal, avec près de 44 000 clients sans électricité à Laval (à peine 113 en milieu PM), et un nombre similaire dans les Laurentides (autour de 500 en milieu PM). Dans Lanaudière, c'était autour de 34 000, un nombre qui a baissé à 265.

Plus de 12 000 clients étaient aussi touchés à Gatineau, nombre qui a baissé à près de 4500 en milieu d'après-midi.

