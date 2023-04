Nouvelles images : voyez (et entendez) le REM rouler à Griffintown

Partager







Le paysage est en train de changer à Griffintown. Des trains du Réseau express métropolitain (REM) y circulent sans passagers, pour faire divers tests avant la mise en service, prévue ce printemps.

Si on se trouve dans l'une des tours à condos dont la vue donne sur le canal de Lachine, on peut voir à l'horizon les trains électriques vert et blanc arriver du pont Champlain et du secteur de l'île des Soeurs.

Collaboration spéciale Maxime Tremblay Du haut des tours à condos de Griffintown, on peut apercevoir les trains du REM arriver du pont Champlain et de l'île des Soeurs.

Les trains passent ensuite par dessus le canal, à proximité des gens qui s'y promènent et qui font du vélo.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Le REM est bien visible des promeneurs le long du canal de Lachine.

Puis ils entrent dans la ville, avec en arrière-plan l'emblématique symbole de Farine Five Roses.

Collaboration spéciale Maxime Tremblay

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Les trains suivent ensuite le même trajet que ceux de VIA Rail à travers le quartier pendant quelques centaines de mètres avant d'entrer à la gare centrale.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Un train du REM à l'approche de la Gare centrale.

Rappelons que la branche Rive-Sud du REM sera mise en service au printemps - aucune date officielle n'a encore été annoncée.

Ce train électrique automatisé (sans conducteur) roulera 20 heures par jour, avec une fréquence similaire à celle du métro de Montréal.

La branche Rive-Sud comprendra trois stations à Brossard (deux près du DIX30 et une à Panama), une station à l'île des Soeurs et une station à Griffintown, qui sera toutefois mise en service ultérieurement. Elle terminera son trajet à la Gare centrale, au centre-ville de Montréal.

Plusieurs autres branches entreront en service au cours des prochaines années, notamment une vers le nord (Deux-Montagnes), une qui desservira l'Ouest de l'île et une qui se rendra à l'aéroport. Il s'agit du plus grand projet de transport en commun au Québec depuis le métro de Montréal.

• À lire aussi: Voici ce qui va changer avec les bus à Longueuil ce printemps avec l'arrivée du REM

Cette vidéo pourrait vous intéresser: