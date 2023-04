Québec veut aider les ménages qui peinent à se trouver un logement

Partager







De nombreux ménages québécois sont à la recherche d’un nouveau logement alors que le 1er juillet arrive à grands pas. La crise du logement complexifiant les recherches, Québec annonce un investissement visant à «répondre aux besoins pressants» de ces familles.

L’enveloppe de 5,8 millions $ doit servir à ce que les offices d’habitation offrent des services d’aide à la recherche de logement sur leur territoire. Cette somme peut également être utilisée par les municipalités pour couvrir une partie des coûts liés à l’hébergement temporaire, le déménagement ou encore l’entreposage des biens pour les personnes sans logis.

«[...]que ce soit à l'approche du 1er juillet ou à d'autres moments de l'année, notre intention demeure la même : nous concentrons nos efforts à faire en sorte que chacun trouve le logement qui convient à ses besoins et correspond à sa capacité de payer. Nous savons que c'est un facteur d'épanouissement majeur pour un ménage et nous y sommes sensibles», a déclaré France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation, dans un communiqué.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau

Un ménage qui peine à trouver un logis ou dont le logement ne convient plus aux besoins peut contacter un office d’habitation ou sa municipalité qui se charge de trouver un endroit où rester et dont le loyer est inférieur au marché, lorsque possible.

Au 1er juillet 2022, 600 ménages s’étaient retrouvés sans logement à travers la province, selon des données du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). À l’heure actuelle, 24 000 ménages de la métropole sont en attente d’un logement, selon des chiffres avancés par la mairesse de Montréal Valérie Plante.

«Encore cette année, la SHQ travaillera de concert avec les offices d'habitation et les municipalités de façon à ce que la période entourant le 1er juillet se déroule le mieux possible. Nos équipes sont prêtes et mobilisées pour soutenir les locataires qui en auront besoin», a pour sa part indiqué Claude Foster, président-directeur général de la Société d’habitation du Québec.

Des programmes d’aide financière disponibles

L’enveloppe permet aussi de financer le nouveau Programme de supplément au loyer Québec, concrétisé dans le plus récent budget du ministre des Finances, Eric Girard. Assorti d’un investissement de 63,3 millions $, le programme permet aux ménages d’habiter un logement faisant partie du marché locatif privé ou dans une coopérative d’habitation

Dans le communiqué de presse de l’annonce, Québec rappelle également que le programme Allocation-logement offre une aide financière pouvant aller jusqu’à 170$ par mois aux ménages admissibles. Revenu Québec gère ce programme.

