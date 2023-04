Rafaëlle Roy a le cœur brisé

Partager







Rafaëlle Roy a publié sur Instagram une vidéo particulièrement touchante où la jeune femme confie vivre un moment de grande vulnérabilité.

En larmes devant son ancienne maison à Casselman en Ontario, Rafaëlle a été envahie d’une émotion et a partagé sa pensée avec ses abonnés.

«J’avais affaire tout près de mon ancienne maison, à Casselman, aujourd’hui. J’ai pris un moment pour aller visiter mon ancien quartier parce que pour celles et ceux qui ne le savaient pas, avant ma rupture avec le père de mes enfants, j’ai habité quelques mois dans une maison à Casselman. Ma maison de rêve, vraiment, avec de très grandes fenêtres.»

«Malgré que c’était ma maison de rêve, cette maison-là est synonyme d’énormément de souffrance pour moi et puis j’en suis déménagée tellement rapidement, que j’ai comme pas eu le temps ni l’espace d’accueillir mon deuil qui y était associé à ce nouveau départ-là, pis de vraiment let it go.»

Rafaëlle a été avec le père de ses enfants, Joffrey Charles, pendant plusieurs années avant d’officiellement annoncer la rupture en septembre 2022.

Rafaëlle a rassuré ses fans en indiquant qu’elle va bien en ajoutant: «Même si je sais que je marche le bon chemin présentement, que j’incarne une meilleure version de moi-même, que je suis là où je devrais être et que je suis fière et heureuse des choix que j’ai faits, c’est normal, c’est légitime, c’est valide que je vive encore des deuils.». La chanteuse et maman tient à accueillir cette douleur et exprime que le processus fait du bien malgré tout et désire que cette vulnérabilité offre un safe space à ces abonnés qui vivent peut-être des situations douloureuses à leur tour.

Instagram / Rafaëlle Roy

Elle accompagne sa vidéo d’un texte qui, elle l’espère, résonne avec sa communauté virtuelle. «Je n’ai aucune idée si ça va rejoindre le cœur de quelqu’un qui en aurait besoin... Mais je marque cette étape de ma vie en laissant ici une trace de mes réflexions et réalisations, en espérant que ça vous permette à vous de vous sentir validé.es dans les deuils que vous rencontrez, même si vous êtes bien là où vous êtes, même si c’est des années plus tard – ou même si vous n’apprenez qu’à cohabiter avec ce deuil sans vous en libérer complètement; sans en guérir pleinement. C’est ok. C’est valide. There's no shame. Tu peux accueillir tes émotions. Tu as le droit. Ça ne veut pas dire que tu n’es pas reconnaissant.e de ton évolution, du chemin que tu marches maintenant ou des gens qui t’entourent. Cette vidéo fait partie, pour moi, de mon processus de guérison. Ça, c’est entre autres une manière d’incarner ma vérité, comme je vous invitais à le faire récemment. J’expose évidemment une vulnérabilité qui, je l’espère, saura trouver les bonnes personnes. Je vous envoie lumière et tendresse. 💛 P.S. Je vais bien. I'm exactly where I should be.»

La toute fin de la vidéo est un récapitulatif de plusieurs moments vécus dans la demeure avec Rafaëlle qui chante de sa puissante voix.

On lui envoie beaucoup d’amour!

