The Witcher: premier aperçu de la saison 3, la dernière de Henry Cavill

Partager







Sniff. On devra bientôt dire «au revoir» à Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, alias The Witcher, lors de la troisième saison qui sort cet été.

En effet, la troisième et dernière saison mettant en vedette Henry Cavill sortira en deux parties sur Netflix: la première sortira le 29 juin, et la deuxième le 27 juillet.

Netflix a d’ailleurs diffusé un aperçu de cette troisième saison mardi matin.

The Witcher: Saison 3 (Teaser)

L’aperçu ne dévoile pas beaucoup de détails sur l’intrigue de la saison 3, mais on retrouve Geralt, Ciri et Yennifer ainsi que d’autres personnages iconiques de la série basée sur les livres d’Andrzej Sapkowsk.

Un malaise plane autour de la série Netflix, toutefois. En octobre 2022, Henry Cavill a annoncé qu’il n’allait pas reprendre le rôle de Geralt pour la saison 4, et qu’il allait passer le flambeau à l’acteur Liam Hemsworth. Les réactions étaient vives sur le web, alors que plusieurs internautes avaient des doutes sur cette décision. Toutefois, aucune explication officielle n’a été confirmée par Netflix, Cavill ou Hemsworth.

Le «teaser» diffusé mardi matin ne fait pas l’unanimité non plus. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo YouTube compte 13 000 mentions «j’aime» et 22 000 mentions «je n’aime pas». Dans les commentaires sous l’extrait, plusieurs internautes disent ne plus être intéressés par The Witcher depuis l’annonce du départ de Cavill.