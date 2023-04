Une blague cachée dans Les Simpson découverte 30 ans après sa diffusion

Partager







Dans l’épisode classique de la troisième saison des Simpson, The Otto Show, Bart va voir un show du vrai groupe fictif Spinal Tap, et une série de péripéties fait en sorte que Otta Mann, le chauffeur d’autobus batté finit par venir vivre avec la famille.

• À lire aussi: On a entendu la nouvelle voix de Marge Simpson et c’est extraordinaire

Bon, même si on a pas besoin de raison pour vous casser les oreilles avec les Simpson, cette fois-ci, on en a une.

Récemment, un internaute féru en technologies sonores a réussi à découvrir une vieille blague cachée dans l’épisode qui a été diffusé pour la première fois en avril 1992.

Ça arrive lors d'une scène où Marge communique son inquiétude face au volume de la musique que Bart s'apprête à écouter,, à quoi Homer répond qu’il a vu «des milliers de concerts heavy metal et que ça n’a jamais nui à son ouïe».

Quand Marge répond, on la voit du point de vue de Homer et tout ce qu’il entend et un bourdonnement strident, voulant ainsi dire que son affirmation précédente n’était que des bobards.

I used my audio editing skills to recover a buried @TheSimpsons joke. #Simpsons pic.twitter.com/H0gD1qO7vF — Ewzzy Rayburn (@ewzzy) April 19, 2023

Ce qu’on ne savait pas, c’est que derrière le bruit, il y existe réellement une réplique enregistrée par Julie Kavner.

Heureusement pour nous, l’internet existe.

Le technicien sonore Ewzzy Rayburn a décidé de voir si, à l’aide d’un peu d'édition, il pouvait dénicher l’audio originale. Coup de théâtre, il a réussi.

Marge, toujours aussi bienveillante, s’inquiète que Bart apprenne des mauvaises valeurs du groupe.

Classique Marge.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s