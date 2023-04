Une propriété unique de Saint-Alphonse-Rodriguez nichée au bord d’un lac à 749 000$

Partager







En bordure du lac Vert, à Saint-Alphonse-Rodriguez, se trouve cette propriété d’exception à l’architecture unique.

Construite sur un terrain de plus de 15 000 pi2, cette résidence profite d’espaces extérieurs qui feront de l’œil à tous les adeptes de jardinage et à ceux et celles qui aiment recevoir leurs ami.es pour des soirées sous les étoiles.

• À lire aussi: Une maison perchée dans les bois de Lac-Brome digne des plus beaux magazines de décoration à vendre 1 650 000$

Ammar Arnous - Pixauto.ca

On y trouve neuf pièces, dont deux chambres, une salle d’eau et une salle de bain complète qui se déploient sur deux étages distincts.

Au rez-de-chaussée, l’espace de vie principal comporte une cuisine nouvellement rénovée qui inspire les rassemblements avec son grand îlot central et sa salle à manger adjacente.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Ammar Arnous - Pixauto.ca

En plein centre de l’aire de vie principale, on trouve une salle familiale qui profite d’une architecture unique et d’un poêle au bois.

Le plafond cathédrale de près de 20 pieds apporte d’ailleurs beaucoup de prestance aux lieux.

Ammar Arnous - Pixauto.ca

Un salon accueillant, un vaste hall d’entrée, la chambre principale ainsi qu’une mignonne véranda complètent cet étage.

Les futurs propriétaires s’imagineront très bien siroter leur café en écoutant les oiseaux chanter dans cette pièce qui ouvre sur l’extérieur.

Ammar Arnous - Pixauto.ca

La maison a été construite de sorte à favoriser les vues panoramiques sur l’eau et la nature grâce à une impressionnante fenestration.

Les deux vastes chambres n’y font pas exception avec leurs larges fenêtres qui donnent sur le magnifique paysage. On y aperçoit un petit quai privé, une barque, une aire de pique-nique et toute la beauté de la région de Lanaudière.

Ammar Arnous - Pixauto.ca

Cette propriété unique de Saint-Alphonse-Rodriguez est actuellement à la recherche de nouveaux propriétaires. Le prix affiché est de 749 000$ et il est possible de contacter Martin Lemay et Andréa Hamel, du groupe Sutton, pour plus d’information.

