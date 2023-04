Une tiktokeuse fond en larmes parce que des clients d’un supermarché ne la laissent pas payer leur épicerie

Partager







Une tiktokeuse anglaise s’est filmée en train de proposer à des clients d’un supermarché de payer leurs achats. À son grand dam, personne n’a accepté son offre et certains ont même paru irrités par sa tentative de bonne action.

Amelia Goldsmith, une influenceuse dont le contenu sur TikTok se limite habituellement à des vidéos d’entraînement, s’est pris un mur en essayant de se filmer en train de donner au suivant. Elle s’est dirigée vers un Sainsbury’s, une chaîne de supermarchés anglaise, avec la ferme intention de payer pour des inconnus à la caisse.

«On est mercredi, je veux remonter le moral de quelqu’un», lance-t-elle dans sa vidéo publiée sur TikTok il y a 3 jours.

«J’espère qu’on ne va pas penser que je suis bizarre», ajoute la jeune femme, visiblement nerveuse, avant que l’image coupe pour la montrer à l’intérieur du commerce.

Malheureusement pour Goldsmith, personne sur place n’était particulièrement intéressé à ce qu’une inconnue se filme en train de payer leur épicerie.

Le premier client approché à la caisse, qu’elle décrit comme étant «en colère», lui demande pourquoi elle veut payer ses achats. Après avoir entendu les explications de la jeune influenceuse, l’homme refuse promptement.

Une deuxième cliente aurait dévisagé Goldsmith, sans lui répondre. «Je me suis sentie embarrassée et jugée», a-t-elle écrit à ce moment de la vidéo.

Une troisième cliente rétorque que d’autres personnes mériteraient sûrement plus qu’on paie pour leurs achats.

Défaite, Amelia Goldsmith s’en remet alors à acheter des pâtes et de la sauce en pot avant de les déposer dans une boîte de don alimentaire dans le supermarché. Un client lui lance alors un «Dieu vous bénisse», ce que la tiktokeuse a pris le soin de souligner à l’aide de sous-titres dans sa vidéo.

Une fois à l’extérieur du commerce, la jeune femme se confie à la caméra en larmes.

«Je m’attendais à ce que la première personne soit folle de joie et reconnaissante et ravie que je paie pour ses achats, mais visiblement, ça n’a pas bien passé», raconte-t-elle.

L’influenceuse confie alors combien elle a trouvé la situation «stressante» et «accablante», mais qu’elle se sent tout de même contente que la nourriture puisse se rendre à des gens dans le besoin.

Beaucoup de critiques

Le TikTok de Goldsmith a été vu plus de 800 000 fois et a suscité près de 2000 commentaires. Si certains saluent sa générosité, d’autres sont beaucoup plus critiques de ses intentions.

«J’ai l’impression que partager tes bonnes actions en ligne sert plus ton ego que les autres. Bravo d’avoir donné à la banque alimentaire», peut-on lire dans un commentaire aimé par plus de 1000 utilisateurs.

D’autres soulignent que l’influenceuse a fait l’erreur de choisir un commerce dans un quartier aisé de Londres, ce qui explique pourquoi personne n’avait besoin qu’on leur paie leur épicerie.

Le fait de filmer ses interactions au supermarché peut aussi expliquer les réactions froides qu’elle a reçues de la part des clients.

«Je suis désolé que ça n’ait pas marché. J’aurais réagi de la même façon et je n’aurais pas aimé qu’une inconnue filme mon épicerie et publie ça en ligne», souligne un commentaire.

«Je ne les blâme pas. Je ne veux pas être filmée parce que tu veux des likes et la validation d’inconnus sur internet pour avoir “fait une bonne action”», critique plus sévèrement une internaute.