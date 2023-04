Partager







Pour un séjour exotique (sans aucun enfant dans les parages, il faut le souligner!), c’est direction les Caraïbes dans l’un de ces tout inclus hyper récents.

• À lire aussi: On a testé: Un tout inclus romantique digne d’un château espagnol à Punta Cana

Réservez un séjour en amis ou en amoureux dans l’un de ces hôtels pour un séjour chic dont vous vous souviendrez longtemps!

Voici donc 5 tout-inclus flambants neufs dans les Caraïbes pour avoir la sainte paix :

1. Sandals Royal, Curaçao

Impossible de ne pas rêver de cette superbe piscine à débordement à deux niveaux! Ouvert l’année dernière, cet établissement, bien que haut de gamme, propose 351 chambres et suites dans 24 différentes catégories. De quoi accommoder différents budgets. L’île de Curaçao étant un paradis pour la plongée, les amateurs apprécieront particulièrement que l’équipement soit inclus dans leur forfait. Il en est de même pour tous les sports nautiques.

• À lire aussi: On a testé: Un tout inclus «100% détente» sur la côte pacifique du Mexique

Le resort propose également un programme de restauration hors site, Island Inclusive, et une Mini Cooper décapotable, pour les hôtes séjournant dans une suite Butler. Une belle façon d’inciter à découvrir davantage cette belle destination néerlandaise à l’architecture baroque!

2. Margaritaville Island Reserve, Riviera Maya, Mexique

Attendu, cet hôtel ouvrira ses portes à Puerto Morelos le 1er mai 2023, mais il est déjà possible d’y réserver un séjour. Premier hôtel pour adultes seulement de la chaîne, il semble être tout indiqué pour des séjours entre amis avec ses soirées DJ live à la piscine, ses terrains de tennis légers et ses grillades à la première brasserie mexicaine LandShark, brassant ses bières sur place.

• À lire aussi: Mexique: 20 bonnes adresses et choses à faire à Sayulita

En tout, trois piscines, neuf restaurants, différents bars, un spa et un centre d'entraînement de pointe viendront compléter l’offre. Parmi les 355 chambres offrant une vue sur l'océan, les piscines ou les jardins, on retrouve des chambres avec piscine à débordement privée.

Fort populaire depuis son ouverture à l’automne, cette vaste propriété moderne cinq étoiles se démarque à Costa Mujeres. Elle compte 594 chambres arborant un beau décor dans les tons de bleu, dispose de cinq belles piscines et propose plusieurs activités nautiques, dont le kayak, la plongée en apnée et des excursions en catamaran.

Et puis, ce n’est pas parce qu’on est entre adultes qu’on ne peut pas s’amuser! Les clients ont un accès illimité au parc aquatique Splash Water World, situé juste à côté, et aux fameux «Riu Party» organisés au Riu Dunamar.

4. Riu Palace Kukulkan, Cancún, Mexique

Ce nouvel établissement 5 étoiles plaira tant au couple qu’aux amis désirant s’offrir un moment de détente. Situé en bord de plage à Cancún, il est composé de 428 chambres lumineuses et spacieuses affichant des tons naturels et de terre. Les espaces communs sont élégants et la décoration, sophistiquée. On peut s’y prélasser près de ses quatre piscines, profiter de la gastronomie de sept restaurants et se détendre au Renova Spa.

• À lire aussi: Voyage tout inclus: quoi apporter pour une semaine dans le Sud

L’hôtel offre le service tout compris 24h et c’est le premier Riu à proposer le concept Club Élite, un tout nouveau service avec «check-in» indépendant et personnalisé, «late check-out» et alcools haut de gamme dans les chambres. Avis aux adeptes de magasinage, le complexe est situé tout juste en biais du fameux centre commercial La Isla.

5. Hyatt Zilara, Riviera Maya, Mexique

Situé entre Playa del Carmen et Cancún sur une longue plage de sable blanc, le Hyatt Zilara a ouvert ses portes en décembre dernier après que Playa Hotels & Resorts eut acheté et revampé l’ancien Secrets Capri.

Entouré de mangroves luxuriantes, le pittoresque hôtel disposé en fer à cheval évoque une hacienda moderne et offre un cadre intime et une ambiance tranquille qui devrait bien plaire aux couples. La plupart des 291 chambres ont une vue sur l’unique piscine ou encore sur l’océan et certaines disposent de piscines privées «swim-up». Un bon choix pour une escapade romantique!

• À lire aussi: 7 tout inclus de qualité où se la couler douce à Cuba

Crédit autrice: Marie-Ève Blanchard

Ces vidéos pourraient aussi vous intéresser!

s