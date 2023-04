7 restos du grand Montréal qui ont reçu plus de 2000$ d'amendes du MAPAQ en avril

Partager







Chaque mois, 24 heures épluche les jugements rendus par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) dans les 30 derniers jours. Pour le mois d’avril, on vous a déniché sept restaurants du grand Montréal qui ont reçu des amendes salées de plus de 2000$.

À noter que toutes les condamnations sont publiques et accessibles ici.

Marché Meezan

908, rue Jean-Talon Ouest

Montréal

Le 4 avril dernier, le MAPAQ a rendu publique la condamnation visant ce petit marché de la rue Jean-Talon, dans le quartier de Parc-Extension, dont l’infraction date de juin 2022.

Dans son jugement, le ministère souligne qu’un restaurant ou le véhicule de l’établissement «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments».

L’amende que le proprio du marché a reçue est de 2400$

Côte-Saint-Luc BAGEL

5757, avenue Caldwell

Montréal

Cette place à bagels dans Côte-Saint-Luc a reçu la visite d’un inspecteur du MAPAQ deux fois plutôt qu’une en 2022.

Les deux jugements rendus publics le 18 avril dernier mentionnent que «les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres».

Le total des amendes est de 4300$.

Ravioli Mai Xiang Yuan

1929, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal

Parce que l’établissement n’était pas «exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments», ce resto du centre-ville a reçu une amende de 2200$, selon un jugement rendu au début du mois.

Nikas Souvlaki

6087, rue Sherbrooke Ouest

Montréal

Cet «apportez votre vin» grec, dans Côte-des-Neiges, a reçu une amende parce que «les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres».

L’établissement devra payer une amende de 2300$.

Katsu Sushi Bar

5986, boulevard Cousineau

Saint-Hubert

Ce restaurant spécialisé dans la confection de sushis a gardé un produit altérable à la chaleur «sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C» jusqu’à sa livraison au client, indique le jugement rendu ce mois-ci.

Puisqu’il s’agit d’une récidive, les propriétaires ont reçu une amende de 2000$.

Bistro K2+

1468, rue Crescent

Montréal

Si vous êtes amateur de sushis, vous connaissez assurément le K2+, au centre-ville de Montréal.

Selon le jugement rendu public le 4 avril, le resto n’était pas «exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments» lors de la visite de l’inspecteur.

Résultat: une amende de 2500$.

Tiki-Ming

123-7275, rue Sherbrooke Est

Montréal

PHOTO Tiki-Ming

Après le Tiki-Ming de la Place Montréal Trust, c’est au tour de la succursale de la Place Versailles de se voir sanctionnée par le MAPAQ.

La raison: «Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments.»

Le total de l’amende est de 2000$.

Le rôle d’un inspecteur

Il faut savoir que des inspecteurs du MAPAQ visitent les restaurants, mais aussi les supermarchés, les abattoirs et les traiteurs de manière ponctuelle ou à la suite d’une plainte.

La méthode d’inspection est basée sur l’évaluation du risque d’insalubrité et se concentre sur l’inspection des aliments, des opérations de préparation ou de transformation, de l’équipement utilisé, de l’hygiène des employés et de l’environnement de travail.

«C’est à la suite de sa visite que l’inspecteur détermine si l’établissement présente des risques élevés pour le consommateur», indique le site web du ministère.

Toutes les condamnations rendues sont publiques et disponibles ici.

