Rencontre avec «Sam», opposant au régime algérien réfugié au Québec

L’Algérie se relève difficilement d’une crise. Une crise qui a débuté en 2019 lorsqu’une révolte populaire contre le pouvoir est née. La répression du gouvernement a été sévère. Il n’y a plus de manifestation depuis presque deux ans, mais la tension est toujours là. Des opposants se sont réfugiés à l'étranger, notamment au Québec.

Nous l’appellerons Sam. Ce jeune Algérien ne veut prendre aucun risque. Il accepte de nous parler, mais anonymement. Le gouvernement de son pays pourrait l’arrêter lors de sa prochaine visite s’il est trop critique, publiquement.

Ingénieur en Algérie, il a tout quitté pour venir avec un visa étudiant au Canada et travailler comme livreur de repas les week-ends. C’est bon pour son CV, pour son portefeuille et pour sa tranquillité d’esprit. Dans son pays, l’ambiance était trop tendue pour ce militant.

«J’ai participé à plus de 165 mardis et 165 vendredis, dans le cadre des manifestations pacifiques à Alger (la capitale), explique-t-il. Je suis allé au commissariat plus que dix fois, parfois avec des convocations de la police liées à de la cybercriminalité à cause de mes statuts Facebook parce que je disais la vérité.»

Photo Axel Tardieu «Sam» étudie et travaille au Québec depuis moins d'un an.

Un vent de liberté

Cette vérité, c’est celle d’un peuple qui appelle au changement. Le 16 février 2019 est né le Hirak, une révolte populaire spontanée qui prend pour cible le pouvoir algérien, un pouvoir immobile depuis l'indépendance. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues.

Le président en place depuis deux décennies, Abdelaziz Bouteflika, est finalement remplacé, mais les revendications persistent, demandant plus de démocratie.

«Je soutiendrai toujours ce mouvement, jusqu’à ce que le peuple choisisse son vrai président», assure Sam, qui parle d’une jeunesse algérienne frustrée par un ascenseur social en panne depuis trop longtemps. «Le peuple ne devrait pas vivre cette vie, une vie misérable.»

Photo RYAD KRAMDI / AFP En 2019, la moitié des inactifs avaient moins de 30 ans, selon le dernier rapport de l’Office national des statistiques (ONS).

Un pays fragile

Depuis décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune est le nouveau président. «Le gouvernement a pu stabiliser le pays ces deux dernières années, mais c’est fragile. Tout le monde n’est pas convaincu que ça va dans le bon sens», explique Miloud Chennoufi, professeur au Collège des Forces canadiennes, expert du Moyen-Orient.

La croissance du pays n’est pas au rendez-vous et le taux de chômage des jeunes atteint 29,3%, selon La Banque Mondiale. C’est pour rêver à un avenir plus radieux que Sam est parti, sans pour autant tirer un trait sur l’Algérie.

«Je veux rentrer un jour. Si les choses changent maintenant, je quitte le Canada et je rentre pour développer mon pays», assure-t-il. Quatre ans après le début du Hirak, il ne perd pas espoir.

Tout comme les dizaines d'opposants qui se manifestent les samedis devant le Consulat Général d’Algérie à Montréal et les dimanches sur la place du Canada.

Photo Axel Tardieu À Montréal, des manifestations contre le régime algérien se tiennent depuis mars 2019.

«Pouvoir assassin», criaient-ils le 1er avril. «C’est une revendication pour que l'Algérie soit un pays démocratique, un État non gouverné par des militaires et pour demander le respect de la liberté de la presse», résume Kouider Abbad qui est présent toutes les fins de semaine.

Devant eux, des pancartes demandent la remise en liberté de détenus politiques. «Pendant le Hirak, il y a eu des arrestations de masse. Près de 300 personnes sont détenues pour leurs opinions. Il y a une criminalisation de la liberté d’expression», détaille Sofiane Chouiter, directeur du centre Justitia pour la protection légale des droits humains en Algérie.

La situation sociale et économique en a fait fuir certains. Une partie ne reviendra pas. «Les risques de condamnation quand les opposants reviennent, c’est une réalité et une erreur du gouvernement qui prépare les prochains épisodes de révolte en faisant ça», selon Miloud Chennoufi.

La traque des voix contestataires

En mai 2022, l’ONG Human Rights Watch partage son inquiétude dans un communiqué : «L’Algérie s’en prend aux voix critiques dans la diaspora et des activistes de la diaspora algérienne vivent dans la peur.» Amnistie International parle même de cas de détenus torturés dans son dernier rapport.

Les opposants au Québec savent qu’ils sont surveillés. «Tout le monde a peur. Le gouvernement infiltre nos manifestations», pense Djaballah Saighi, activiste à Montréal. «Ils prennent des photos et trouvent nos noms.»

Ceux qui prennent la parole publiquement sont souvent les plus âgés, installés pour de bon à l’étranger. Les jeunes, comme Sam, rêvent encore d’une vie en Algérie. «Je suis trop triste et je pense chaque jour, chaque minute, chaque seconde à mon pays.» Il croit encore au Hirak.

Selon Miloud Chennoufi, de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le mouvement Hirak n’existe plus et a échoué.

«On ne connait pas dans l’histoire de changement révolutionnaire sans structure organisée. Il était nécessaire que des personnes prennent la tête du mouvement, mais ils ne voulaient pas.»

