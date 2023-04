Ce que vous devez faire pour arrêter d’être la cible des arnaques Shein sur Instagram

Partager







Vous vous faites constamment tagger sur Instagram sous des publications par de faux comptes qui insinuent que vous avez gagné une carte-cadeau Shein? Il s’agit évidemment d’un piège et vous ne recevrez jamais de carte-cadeau. Comment l’arnaque fonctionne-t-elle et, surtout, comment vous débarrassez de ces indésirables? On vous explique.

Toujours une arnaque

Mettons d’abord une chose au clair: on devrait toujours se méfier des concours mystérieux sur Instagram.

«Si vous avez gagné un concours sans vous y inscrire, si un compte que vous ne connaissez pas vous envoie un lien, c’est très probablement une tentative d’hameçonnage. Il vaut mieux bloquer et signaler le compte», insiste Laurence Grondin-Robillard, étudiante au doctorat en communication à l’UQAM.

Ce que souhaitent les pirates derrière ces faux concours, c’est accéder à vos informations personnelles et à votre numéro de carte de crédit.

«Lorsqu’on suit le lien dans la publication, on se retrouve sur un site qui a l’air assez légitime. On va vous poser des questions de sondage bidon ou vous faire cliquer au hasard sur des boîtes, toujours pour donner un air de légitimité», explique Laurence Grondin-Robillard.

Puis, maintenant que vous avez «gagné», il ne vous restera plus qu’à entrer vos coordonnées, ainsi que votre numéro de carte de crédit pour vous enquérir des frais de livraison minimes.

Selon la compagnie d’antivirus Avast , qui a testé le processus pour son blogue, en plus de prendre vos informations, le site frauduleux va vous inscrire à un service dont vous ne connaissez rien et qui va prélever de nouveaux montants sur votre carte de crédit.

Par exemple, en France, le site prélève 2 euros avant de facturer 33 euros à l’utilisateur chaque deux semaines. Ces conditions sont cachées, tout autant que les moyens de se désinscrire de cet abonnement frauduleux.

Et il va sans dire que vous ne recevrez pas la fameuse carte-cadeau au bout du compte.

Comment s’en débarrasser ?

Même lorsqu’on signale ces tentatives d’arnaque, ça n’empêche pas un nouveau compte de vous identifier, parfois plusieurs fois dans la même semaine.

Malheureusement, mettre votre compte Instagram en mode «privé» n’empêche pas les auteurs de publications trompeuses de vous y identifier.

Vous pouvez empêcher les personnes que vous ne connaissez pas de vous mentionner dans des publications en allant dans la section «Paramètres» de votre application Instagram. De là, rendez-vous dans «Confidentialité», puis «Mentions» et faites passer «Tout le monde» à «Personnes que vous suivez». Cette technique peut toutefois être un peu trop contraignante, surtout pour les personnes qui utilisent Instagram pour le travail ou qui ont un nombre d’abonnés substantiel.

Pour éviter ce désavantage, il faut opter pour une procédure un peu plus longue.

Toujours dans les «Paramètres», retournez à «Confidentialité» et allez dans «Mots masqués». Descendez jusqu’à la section «Mots personnalisés pour les messages et les commentaires» et appuyez sur «Gérer les phrases et les mots personnalisés». C’est là que vous pouvez ajouter les mots à bloquer, en l’occurrence, le mot «Shein». Appuyez sur «Ajouter» et «Masquer les commentaires».

Vous ne verrez alors plus les commentaires des arnaqueurs qui contiennent les mots masqués. Cette technique ne vous empêchera pas de voir les publications officielles du compte Instagram de Shein, si vous y êtes abonné.

Mais que fait Meta?

La compagnie derrière Instagram et Facebook s’affaire à faire disparaître les comptes frauduleux de la plateforme, mais avec peu de succès.

«Les publications sont signalées et les comptes supprimés assez rapidement, mais les pirates peuvent en rouvrir des dizaines de manière automatique. Ça ne les freine pas du tout», mentionne Laurence Grondin-Robillard.

L’interface d’Instagram est un terreau fertile pour ce genre d’arnaque, selon l’étudiante au doctorat.

«Si on compare à Facebook, c’est beaucoup plus facile de s’ouvrir un compte [Instagram] et il y a très peu de mécanismes pour reconnaître les robots malveillants dès l’inscription.»

L’opacité de l’application rend aussi le travail des pirates beaucoup plus facile.

«Tous les comptes sont publics par défaut et les paramètres de confidentialité sont compliqués à modifier. En plus, on ne voit plus l’activité des autres comptes qu’on suit, comme sur Facebook par exemple. On peut avoir l’impression qu’on est les seuls à s’être fait prendre dans ce genre d’arnaque alors que c’est répandu», explique-t-elle.

La hausse du coût de la vie pourrait aussi être un facteur qui encourage la prolifération de ce genre d’arnaque, alors que l’idée de recevoir un chèque-cadeau de plusieurs centaines de dollars devient encore plus alléchante.

