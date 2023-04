Ces tendances déco feront fureur en 2023 selon Etsy

Partager







Tous les ans, la plateforme de vente d’articles uniques et créatifs Etsy révèle les tendances déco qui marqueront l’année.

Pour ce faire, l’entreprise enregistre les recherches de meubles et d’objets de décoration en vente sur sa plateforme toutes les 15 secondes!

Cette année, Etsy observe que le passé et le présent se côtoient à merveille pour un parfait amalgame entre modernité et vintage. Papier peint, intérieurs parisiens décontractés et mermaidcore (tendance qui s’inspire de l’univers aquatique des sirènes) sont donc à l'avant-plan.

• À lire aussi: 9 trouvailles déco pour vos animaux de compagnie

Voici donc les tendances déco qui marqueront l’année selon Etsy:



1. Le style intérieur parisien

Etsy

Acheter ici





Etsy

Acheter ici

• À lire aussi: 5 idées de décoration à emprunter à l’hôtel Rose Thé de La Ciotat, en France



2. Le bois sombre

Etsy

Acheter ici





Etsy

Acheter ici

3. Motifs vintage

Etsy

Acheter ici

Etsy

Acheter ici

4. La tendance mermaidcore

Etsy

Acheter ici

Etsy

Acheter ici

5. Les luminaires en papier

Etsy

Acheter ici

Etsy

Acheter ici

• À lire aussi: Voici les 10 plus beaux luminaires sur Etsy présentement

6. Les tapis qui ont de la personnalité

Etsy

Acheter ici

Etsy

Acheter ici

• À lire aussi: 14 jolies nappes pour accueillir le printemps (et boire un verre de rouge léger en bonne compagnie)

7. Les bijoux pour la maison

Etsy

Acheter ici

Etsy

Acheter ici



Ces vidéos pourraient aussi vous intéresser!

s