Découvrez les étranges créatures aux allures d’extraterrestres que capture un pêcheur russe

Un pêcheur russe a gagné des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram et Twitter en publiant des photos d’étranges créatures marines qu’il remonte à la surface depuis les profondeurs de l’océan.

Roman Fedortsov est originaire de Mourmansk, une ville portuaire du nord de la Russie. Il publie ses découvertes en eaux profondes sur les réseaux sociaux depuis 2016.

Заходите в мой тг канал.

Там интереснееhttps://t.co/faLL0Ii5Nq pic.twitter.com/8KHZUQbTqW — Роман Федорцов (@rfedortsov) March 20, 2023

Ses prises ont des allures d’extraterrestres: des poissons préhistoriques qui n’ont pas vu la lumière du jour depuis des décennies, des araignées de mer que l’on préfère regarder de loin ou une anémone ressemblant étrangement au célèbre personnage de Kenny dans South Park.

Ces espèces, qui se sont adaptées à la vie en eaux profondes, prennent une apparence encore plus monstrueuse une fois remontées à la surface. Avec le changement de pression, leur vessie natatoire, un organe destiné à rendre les poissons plus ou moins légers selon qu'ils veulent plonger ou monter à la surface de l'eau, explose, ce qui provoque un gonflement des yeux et des contorsions.

Des créatures inconnues

Le pêcheur se dit très impressionné par l'apparence de certains poissons qu’il capture accidentellement lors de la pêche commerciale dans les mers de Norvège et de Barents, l'océan Arctique et la mer du Groenland.

Il a voulu faire partager son expérience avec le public qui n’a que rarement la chance d’admirer les poissons des profondeurs.

Il faut savoir que des millions d'espèces inconnues restent à découvrir dans les fonds marins, car seulement 20% des fonds océaniques ont été cartographiés, précise l’UNESCO.

Les scientifiques n’auraient d’ailleurs répertorié que près de 20% de toutes les espèces qui peuplent la Terre, peut-on lire dans un article publié dans National Geographic.

Pas étonnant donc qu’autant de personnes s'intéressent aux étranges créatures que capture Roman Fedortsov.

Il cumule plus de 650 000 abonnés sur Instagram et 130 000 sur Twitter.