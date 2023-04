Gabrielle Marion ne ressemble vraiment plus à ça

Partager







La créatrice de contenu a osé son look capillaire le plus audacieux jusqu'à maintenant et a présenté le résultat sur les réseaux sociaux.

Le printemps donne clairement des envies de changements capillaires et influenceuses et stars ne font pas exception. Connue pour avoir de longs cheveux en cascade, Gabrielle Marion a opté pour une toute nouvelle tête loin de ses habitudes.

Après une chevelure cerise, Gabrielle a maintenant un long carré brun agrémenté de mèches contrastantes style money piece qui encadrent son visage. Le résultat est épatant!

Durant la journée, Gabrielle a laissé planer le mystère pour ses abonnés avec des stories Instagram indiquant un changement capillaire en préparation.

Instagram / Gabrielle Marion

Une photo en noir en blanc donnait un avant-goût à la toute nouvelle coupe de Gabrielle, sans dévoiler le résultat.

Instagram / Gabrielle Marion

Gabrielle Marion a déjà eu des cheveux longs à la Raiponce avec des rallonges et même rose bonbon, mais il faut remonter à plusieurs années pour découvrir une coupe aussi courte que celle qu'elle arbore maintenant.

Le style remonte à 2017!

C'est unanime, la nouvelle coiffure de Gabrielle est sublime.

