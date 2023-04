Il va faire 40°C en Espagne... en plein mois d’avril

Partager







Après avoir connu l’été le plus chaud de son histoire en 2022, voilà que certaines régions d’Europe traversent une première vague de chaleur au mois d’avril, ce qui est ultra précoce. L’Espagne pourrait même enregistrer des records de température.

Ce jeudi et vendredi, le Sud de l’Espagne pourrait en effet enregistrer des pointes jusqu’à 41°C durant cette première canicule de la saison.

On parle d’un «épisode très chaud, très intense et très inhabituel pour un mois d’avril», souligne l’agence météorologique espagnole (Aemet).

Le record de chaleur de toute l’Europe pour le mois d’avril pourrait ainsi être battu si les prévisions météorologiques se concrétisent, a indiqué le météorologue chez Weathers Solutions Jérôme Cerisier en entrevue à FranceInfo.

Selon l’Aemet, les températures sont de 6°C à 10°C supérieures aux normales de saison à l’échelle du pays. Dans certaines régions, le mercure pourrait même dépasser les normales de la fin avril de 15°C à 20°C, a précisé le porte-parole de l’agence, Rubén del Campo, sur Twitter. C’est une situation inédite.

Le réchauffement climatique en cause

Déjà frappée par une sécheresse catastrophique – la pire depuis des décennies, les experts affirment qu’il s’agit là d’une preuve supplémentaire de l’accélération du réchauffement climatique.

«Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais nous constatons surtout qu'au cours des dernières décennies, les épisodes chauds dominent les épisodes froids et qu'ils arrivent de plus en plus tôt, sont plus fréquents, durent plus longtemps et sont plus intenses», a ajouté le porte-parole de l’Aemet, en entrevue au quotidien espagnol El Pais.

Des précipitations plus basses que la moyenne sont à l’origine de la sécheresse qui frappe le pays depuis 3 ans. Les réservoirs d’eau utilisés lors de périodes plus sèches sont au quart de leur capacité dans certaines régions comme en Catalogne.

Certains agriculteurs ont dû renoncer à leurs semis, et la confédération patronale agricole Asaja affirme qu’il y a de lourdes pertes à prévoir pour les cultures de céréales et d’oléagineux.

Le principal syndicat d’agriculteurs estime que 60% des terres agricoles sont actuellement «asphyxiées» par le manque de précipitations.

Cette vague de chaleur n’aide en rien la situation, qui risque même de s’aggraver puisque les conditions parfaites sont réunies pour des feux de forêt, préviennent les autorités.

— Avec des informations de l’AFP, de FranceInfo, de 20 minutes et de BFMTV

