Microsoft: la récente version du navigateur Edge redirige vos visites web à Bing

Ce sont des utilisateurs de Reddit qui ont découvert ce problème de confidentialité, en remarquant que la dernière version de Edge envoie des requêtes à bingapis.com avec les URL complètes de presque toutes les pages visitées. Microsoft a pris connaissance des rapports et enquête sur ces fuites.

Le coupable de cette violation de la vie privée semble être une nouvelle fonctionnalité mal implémentée dans Edge, appelée «creator follow» (suivi des créateurs). Cette fonction, activée par défaut, est conçue pour permettre aux utilisateurs de suivre leurs créateurs de contenu préférés sur YouTube et d’autres sites web.

Cependant, il semble que cette fonction envoie des adresses URL à Bing même lorsque ce n’est pas prévu, ce qui fait que presque tous les domaines visités sont envoyés à bingapis.com. Associé au moteur de recherche Bing, cette application fournit une variété de services de recherche, y compris des produits de recherche sur le web, les vidéos, les images et les cartes; selon une courte recherche.

Enquête en cours sur cette lacune importante en matière de confidentialité

Microsoft dispose d’un filtre principal pour cette fonction de suivi du créateur qui empêche certains domaines comme Pornhub d’envoyer des URL à Bing. Cependant, Edge continue d’envoyer les URL non vérifiées à bingapis.com, ce qui soulève d’importantes questions en matière de protection de la vie privée, d’autant plus que cette fonctionnalité est activée par défaut.

Microsoft a déclaré qu’elle était au courant des rapports et qu’elle enquêtait sur le problème. Caitlin Roulston, directrice des communications chez Microsoft, a assuré que des mesures appropriées seraient prises pour résoudre les problèmes. Toutefois, Microsoft n’a pas encore expliqué pourquoi ces adresses URL sont envoyées à bingapis.com ni comment Edge a été configuré pour envoyer presque tous les sites visités à Bing.

Microsoft La fenêtre «Confidentialité» du navigateur Edge, version macOS, avec les trois fonctions de suivi à désactiver.

Fonction à désactiver

En attendant, il est recommandé de désactiver la fonction «suivre les créateurs» dans Microsoft Edge jusqu’à ce que le problème soit résolu. Les utilisateurs peuvent le faire en se rendant dans les paramètres, en choisissant l’onglet «Confidentialité, recherche et services», et en désactivant l’interrupteur situé à côté de «Afficher des suggestions pour suivre les créateurs dans Microsoft Edge». Il s’agit d’une mesure de précaution visant à protéger la vie privée des utilisateurs jusqu’à ce que Microsoft ait terminé son enquête et résolu le problème.