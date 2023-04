Noémie Dufresne élimine les premiers candidats dans sa web-série pour trouver un partenaire pour tourner une vidéo 18 ans et plus

Partager







Trois semaines après avoir lancé les auditions pour sa web-réalité «The Only One», Noémie Dufresne et ses amis du podcast Prends un break ont dévoilé un premier épisode.

Publié sur la chaîne YouTube ​​JNT Productions, ce premier épisode de 29 minutes nous montre la première épreuve qu’ont dû subir les 20 candidats.

Rappelons que la belle Noémie est à la recherche d’un partenaire avec qui elle tournera sa première scène XXX en duo et que, pour ce faire, elle organise un grand concours à l’issue duquel l’élu obtiendra le premier rôle dans cette production pour adultes.

«The Only One» remportera également une somme de 5000$.



Plus de 1000 candidatures ont été reçues pour ce grand projet et seuls 20 beaux jeunes hommes ont été sélectionnés pour faire partie de l’«aventure».



Lors de la première épreuve, Tinder In Real Life, les candidats devaient se présenter à Noémie qui, comme dans l’application de rencontre, devait les swiper à gauche ou à droite, selon l’intérêt qu’elle avait à leur endroit.





Le premier candidat, un certain Mikaël, n’a pas fait long feu, étant rejeté illico presto lorsqu’il a sorti un dildo de son sac à surprises.

Par la suite, environ la moitié des concurrents ont évité l’élimination, la plupart charmant Noémie avec leur sens de l’humour.



Lors du prochain épisode, dont la date de diffusion n’a pas été divulguée, les participants restants auront un rendez-vous en tête à tête avec l’objet de leur désir, mais ils devront éviter le «buzzer», qui pourrait être activé par la principale intéressée s’ils lui tapent sur les nerfs.

