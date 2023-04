[QUIZ] Marché immobilier : 6 mythes à connaître avant d’acheter

Faux. Au Canada, la mise de fonds minimale varie de 5 % à 20 %, selon le prix de la propriété désirée. Par exemple, pour une maison de 500 000 $ ou moins, il vous faudra débourser 5 % du prix d’achat, alors que pour une propriété allant de 500 000 à 999 999$, la mise de fonds obligatoire sera plutôt de 10 %, et de 20 % pour une maison de 1 million ou plus ou pour un condo en indivision. Enfin, malgré ces règles de base, votre mise de fonds pourrait être plus élevée que prévu si vous êtes travailleur autonome, par exemple, ou encore si votre dossier de crédit n’est pas jugé optimal par votre institution financière.