Statue de cire ou une image générée par l’intelligence artificielle? On vous fait deviner ce que montrent ces photos

En l’an de grâce 2016, on avait commencé un grand projet de quiz dans lequel on vous demandait de différencier des photos de statues de cire de vedettes et des photos de vedettes retouchées sur Photoshop.



Finalement, c’était beaucoup plus compliqué que ce qu’on pensait, et le projet fut relégué aux oubliettes, en compagnie de notre quiz-télé estival à thématique d’Égypte ancienne.

Ce dont on ne se doutait pas, cependant, c’est que sept ans plus tard, on pourrait continuer notre oeuvre en confiant à l’intelligence artificielle la partie la plus difficile du projet, c’est-à-dire générer des images de vedettes qui ont l’air réelles, mais pas tant que ça.

Saurez-vous distinguer quelles sont les vraies images de photos de cire et quelles sont les images générées par l’IA, parmi les suivantes?

Quiz Zinédine Zidane Statue de cire Intelligence artificielle Joe Biden Statue de cire Intelligence artificielle Robert Charlebois Statue de cire Intelligence artificielle Angelina Jolie Statue de cire Intelligence artificielle Justin Trudeau Statue de cire Intelligence artificielle Brad Pitt Statue de cire Intelligence artificielle Donald Trump Statue de cire Intelligence artificielle Fidel Castro Statue de cire Intelligence artificielle Gilles Villeneuve Statue de cire Intelligence artificielle Katy Perry Statue de cire Intelligence artificielle Puff Daddy Statue de cire Intelligence artificielle Beyoncé Statue de cire Intelligence artificielle Partagez votre résultat sur Facebook

On espère maintenant que l’IA pourra nous aider à achever notre projet de quiz-télé estival à thématique d’Égypte ancienne.

